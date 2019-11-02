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На оккупированноом Донбассе "туристический" бум: зачем иностранцы массово едут в Донецк и Луганск
После того, как президент РФ Владимир Путин сделал упрощенную процедуру получения российского гражданства для жителей оккупированного Донбасса, население «республик» увеличилось за счет представителей Средней Азии.
Как выяснилось, они едут они за паспортами так называемых «ДНР» и «ЛНР», чтобы получить гражданство РФ по упрощенной схеме.
Об этом в Twitter пишет блогер Necro Mancer и публикует сообщения жителей «республик» в соцсетях.
В частности, на оккупированной части Луганской области местное население жалуется на массовое «нашествие» в «ЛНР» иностранцев из Средней Азии.
«Сегодня ездил в Россию. На границе встретил цыган, таджиков и прочих среднеазиатов с паспортами „ЛНР“. Будущие новые русские, так сказать», — приводит блогер возмущенный пост луганчанина, который получил подтверждение от других пользователей соцсети.
«Азиаты на Донбасс приезжают, там паспорта местные покупают и по упрощенной схеме российское гражданство получают».
«Раньше на улицах не видно было. А тут внезапно толпы южных братьев. Слухи про это ходят уже пару месяцев… давно говорят, а тут вживую увидел нашу «многонациональность».
Некоторые из фолловеров высказывает предположение, что таким образом «чиновники» «ЛНР» зарабатывают.
Подобная ситуация сложилась и в «ДНР», где Кремль также урезал финансирование.
По мнению военного эксперта Олега Жданова, на Донбассе сейчас в большинстве своем находятся люди, получившие российские паспорта и присягнувшие на верность России, а также вооруженные силы РФ. По словам эксперта, российское гражданство получили не только те, кто воюет на стороне так называемых «ДНР» и «ЛНР», но и их семьи, а также «госслужащие».
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