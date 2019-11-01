Никаких сепаратистов на Донбассе нет: в Украине сделали неожиданное заявление

Украина

На Донбассе нет сепаратистов — там находятся люди, получившие российские паспорта и присягнувшие на верность России, а также вооруженные силы РФ.

Об этом в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» заявил военный эксперт, полковник в отставке Олег Жданов. «Последний сепар, которого там убили, — был Захарченко (главарь боевиков „ДНР“, ликвидированный в 2018 году. — Ред.). Никаких бандформирований, никаких сепаратистов, ездящих за водкой на БТРах там нет», — отметил он и добавил, что согласно разведданным, так называемые 1-й и 2-й армейские корпуса являются военными формированиями 8-й полевой армии, которая входит в состав Южного военного округа России.

По словам Олега Жданова, российское гражданство получили и семьи присягнувших на верность России. «Особенность в том, что эти паспорта без прописки. Это, кстати, именно под них Путин делал упрощенную процедуру получения российского гражданства, — утверждает эксперт. - И это не только те, кто вступил в армию псевдореспублик. Это все, кто работает там, на государственной службе. Многие из них уже вывезли свои семьи в Россию и купили там недвижимость».

Ситуацию, сложившуюся на оккупированных территориях Донбасса, Олег Жданов сравнил с временами СССР, когда в Германии находилась советская группа войск, и когда у него был «тревожный чемоданчик». «Я знал, что если по команде не выеду через 40 минут из парка на своей боевой технике, меня накроет минами, или снарядами НАТО. Так, по крайней мере, нам говорили», — отметил он, добавив, что именно так сейчас живут на оккупированных территориях, и еще раз подчеркнув: «Там никаких сепаратистов и бандформирований нет. Там есть вооруженные силы Российской Федерации».

В связи с этим, по мнению эксперта, было бы любопытным узнать содержание отчета ОБСЕ о том, кто, в каком количестве и с каким типом вооружений отходил зеркально от линии разграничения с «той стороны».

Полный текст интервью «Зеленский спешит с разведением войск в Золотом из-за тайных обязательств перед Путиным — военный эксперт» читайте на сайте «ФАКТОВ».



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