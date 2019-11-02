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В Одессе СБУшник попался на взятке
Оперативники управления внутренней безопасности СБУ 1 ноября «взяли» своего одесского коллегу.
«Установлено, что сотрудник спецслужбы вместе с сообщником требовали более 35 тысяч гривен от местной жительницы. За эту сумму злоумышленники обещали содействие в возвращении женщине автомобиля, изъятого сотрудниками полиции, и гарантировали якобы невмешательства правоохранителей в ее предпринимательской деятельности», — сообщили в ведомстве.
Зафиксировано поступление аванса в 15 тысяч гривен на банковскую карточку одного из вымогателей. На данный момент по месту работы и жительства фигурантов дела идут обыски, обоим сообщили о подозрении в мошенничестве по ст. 190 (мошенничество) и предложении взятки по ст. 369 УК Украины.
А Южненский (город под Одессой) городской суд вынес приговор старшему следователю Березанского отдела полиции Николаевской области — за злоупотребление влиянием. Как указывается в материалах уголовного производства, за 600 долларов он обещал помочь обвиняемому в … даче взятки.
В мае текущего года, находясь вечером возле торгового центра «Плаза» в городе Южном, следователь пообещал некой гражданке помочь с решением ее проблемы. А именно — повлиять на прокурора, который принимал решения по делу о даче взятки сыном этой гражданки. Поледнему как раз выбирали меру пресечения.
Три дня спустя следователь полиции позвонил этой женщине и попросил уже не 600, а 1000 долларов. Заодно пообещал, что ее сыну дадут возможность заключить с прокурором сделку и избежать срока отбытия заключения. Еще несколько суток спустя следователь получил эту сумму и «сгорел» на этом. Как оказалось, только частично.
Как оказалось, он сам заключил сделку с военным прокурором, уже по уголовному производству в отношении него самого. Его признали виновным, но он получил не срок заключения, а штраф. При этом, сумма штрафа не превысила той самой тысячи долларов.
Как писали «ФАКТЫ», на днях в Киеве задержали сотрудника Нацбанка, который за 50 тысяч долларов США обещал предпринимателю содействовать в получении лицензии на обмен валюты.
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