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Происшествия

На крупной взятке задержан менеджер Нацбанка: все подробности (фото)

10:06 30 октября 2019 85
задержание
Инф. «ФАКТОВ»

Во вторник, 29 октября, в Киеве задержали сотрудника Нацбанка, который за 50 тысяч долларов США обещал предпринимателю содействовать в получении лицензии на обмен валюты. Об этом сообщает столичная прокуратура в Facebook. Ранее в Одессе задержали офицеров полиции, требующих взятки с автоугонщиков.

Операцию провели сотрудники Нацполиции и СБУ. Главного специалиста НБУ задержали у здания банка на Печерске во время передачи части средств в сумме 40 тысяч долларов США.

Сейчас задержанному готовится сообщение о подозрении, сообщили в прокуратуре.

Главный редактор «Цензор.Нет» Юрий Бутусов пишет в Facebook, что задержанным оказался главный специалист департамента обеспечения деятельности Национального банка 33-летний Евгений Пискотин.

По мнению следствия, взятку передавал директор частного предприятия, который занимается обменом валюты — он стал заявителем по делу.

Пискотин взял деньги за выдачу бессрочной Генеральной лицензии для валютно-обменных операций. Он же гарантировал решение этого вопроса с директором департамента лицензирования НБУ Александром Бевзом.

По информации Бутусова, Александр Бевз — самый молодой директор департамента НБУ, ему 29 лет.

«Его папа, Александр Николаевич Бевз, состоятельный человек, один из основных поставщиков армейских берцев „Талан“ в силовые структуры. Бевз-младший — главный человек, отвечающий за выдачу лицензий и контроль деятельности валютных обменок», — пишет Бутусов.

Пискотин потребовал за решение вопроса 40 тысяч долларов авансом, и еще 10 тысяч долларов — после получения комплекта документов.

Ранее «ФАКТЫ» писали о громком деле врачей-вымогателей из Института им. Шалимова, которые собирали дань с пациентов, нуждающихся в трансплантации органов. А также о взяточниках в Национальном институте рака.

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