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В Одессе задержали россиянина с полными магазинами (фото)
В международном аэропорту «Одесса» 1 ноября задержали россиянина, перевозившего боеприпасы к огнестрельному оружию. Как сообщили в Одесском пограничном отряде, выявить правонарушителя помогла служебная собака, которую привлекли к проверке пассажиров рейса, следовавших в Минск (Беларусь).
В частности, собака, натренированная на поиск оружия и взрывчатых веществ, среагировала на багаж гражданина Российской Федерации.
При осмотре его чемодана пограничники совместно с сотрудниками таможни выявили 2 магазина к автоматической винтовке «М16» (американская автоматическое оружие калибра 5,56 мм). Также — магазин к пистолету «Глок» (разработан австрийской фирмой, получил широкое распространение по всему миру).
Обнаруженные боеприпасы изъяты. За попытку перевезти через государственную границу Украины с нарушением установленного порядка опасных предметов задержанного передали сотрудникам полиции.
Как писали «ФАКТЫ», несколько недель назад Киевский районный суд Одессы отправил под домашний арест группу лиц, обвиняемых в диверсионной деятельности в интересах России на территории Одесской и Николаевской областей.
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