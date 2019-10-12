Суд отпустил под домашний арест диверсантов, готовивших взрывы в Одессе и Николаеве

Происшествия

В пятницу, 11 октября, Киевский районный суд Одессы отправил под домашний арест группу лиц, обвиняемых в диверсионной деятельности в интересах России на территории Одесской и Николаевской областей. Напомним, в марте суд приговорил гражданина Молдовы к 6 годам лишения свободы за подрыв грузового железнодорожного состава в районе Одессы.

Как сообщает «Думская», Руслана и Владислава Довгошеев, Николая Казанского, Николая Селятенкоа, Вадима Шведа и Олега Мазура, которые более четырех лет содержатся в СИЗО, отправили под домашний арест. Всем им наденут электронные браслеты.

По информации издания, эта группа была задержана летом 2015 года. Во время обысков в одном из гаражей диверсантов оперативники СБУ изъяли большое количество оружия и боеприпасов, а также самодельное взрывное устройство с электрическим взрывателем. Его должны были привести в действие на территории Николаева.

Эксперты установили, что детали устройства идентичны тем, которые использовались при совершении диверсии на Одесской железной дороге в апреле-июне 2015 года.

Всего в этом деле проходили семь человек. Приговор одному из них, Константину Калашникову, было вынесено в мае 2017 года. Он получил 13 лет и сейчас отбывает наказание. Еще одного фигуранта, Вадима Шведа, этой весной приговорили к 7 годам и 8 месяцам лишения свободы. Приговор так и не вступил в силу.

Как сообщали «ФАКТЫ», в конце 2018 года СБУ удалось предотвратить крупный теракт под Харьковом. Бывший сотрудник этого ведомства, перешедший на сторону террористов, также пытался организовать взрыв на железной дороге.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter