Спорт

Свитолина в матче-триллере вырвала у Бенчич путевку в финал итогового турнира в Китае (видео)

В субботу, 2 ноября, в китайском Шэньчжене определятся участницы финала итогового турнира WTA Finals с призовым фондом 14 миллионов долларов.

В первом полуфинальном противостоянии сошлись первая ракетка Украины 25-летняя Элина Свитолина (8-я в мире) и дебютант итогового турнира 22-летняя швейцарка Белинда Бенчич (7-я), ранее трижды противостоявшие друг другу. В 2014-м одесситка проиграла сопернице в американском Чарльстоне (7:6, 4:6, 1:6), а в 2019-м теннисистки обменялись победами: в Дубае сильнее оказалась Бенчич (6:2, 3:6, 7:6), а в Торонто — Свитолина (6:2, 6:4).

Кстати, к четвертому поединку против швейцарки Элина подошла в статусе первой с 2013 года теннисистки, которая не проиграла в группе итогового турнира ни одного сета (с Плишковой — 7:6, 6:4, с Халеп — 7:5, 6:3 и с Кенин — 7:5,7:6). Шесть лет назад это удалось Серене Уильямс, которая победила на турнире в 2013-м.

На сей раз в начале первого сета соперницы уверенно брали свои подачи, пока швейцарка не сделала брейк в шестом гейме и повела в счете 4:2. К чести Элины, она смогла исправить ситуацию (4:4), но после того, как Бенчич из-за болей в спине обратилась к помощи врача, все же проиграла свою первую партию на турнире — 5:7.

Во втором сете Элина повела в счете 3:1 и в итоге сумела дожать Бенчич — 6:3.

Судьба путевки в финал решалась в решающей партии, в которой Свитолина в который уже раз продемонстрировала характер и мастерство. При счете 4:1 в пользу украинки швейцарка прекратила борьбу. Молодчина, Элина!

«Никогда не хочется заканчивать матч таким образом. Это тяжело наблюдать, когда соперница снимается из-за травмы. Думаю, что для Белинды это был тяжелый момент. Это конец сезона, один из самых крупных турниров и ты, конечно же, хочешь сыграть как можно лучше. Будем надеяться, что она сможет восстановиться и быть в форме к следующему сезону.

По поводу моего выхода в финал, то до старта соревнований я ожидала, что здесь будут очень трудные матчи. Это последний турнир сезона и завтра у меня будет последний поединок в сезоне. Это будет тяжелая встреча, но я оставлю все силы на корте, чтобы вновь поднять над головой трофей чемпионки", — заявила Элина Свитолина.

Кстати, второй подряд выход в финал итогового турнира принес Свитолиной 2,4 млн долларов. В решающем противостоянии одесситка 3 ноября сразится с победительницей дуэли между второй ракеткой мира чешкой Каролиной Плишковой и лидером мирового рейтинга австралийкой Эшли Барти.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Людмила Киченок стала победительницей малого итогового турнира в Китае в парном разряде.

Фото wtatennis.com

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