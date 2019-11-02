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Украина

Задача минимум — впихнуть Донбасс: раскрыта тактика Путина в Украине

20:40 2 ноября 2019 216
путин
Инф. «ФАКТОВ»

Россия заинтересована «впихнуть» Украине оккупированную часть Донбасса, чтобы этот «анклав» надолго заблокировал движение в Европу и постоянно требовал вливаний из украинского бюджета. Тактику Кремля изучал координатор группы «Информационное сопротивление», военный обозреватель Юрий Карин и поделился своими догадками в интервью «ФАКТАМ».

По мнению военного обозревателя, Россия добивается «создания на территории Украины слабоконтролируемого фактического анклава».

«Это, по планам Кремля, приведет к превращению нашей страны в федеративное государство и к прекращению евроинтеграционных процессов, — считает Карин. — В Кремле задачей минимум считают перекладывание на Киев финансирования террористических анклавов. И, судя по всему, готовы пойти на определенные компромиссы».

Также координатор «Информационного сопротивления» уверен: Кремль не отказался от попыток избавиться от санкций. Формальное отмежевание России от всего связанного с ОРДЛО позволит «создать картинку» для мирового сообщества и добиться снятия ограничительных мер.

К чему приведет разведение войск в Золотом, Петровском и на других участках линии разграничения, читайте в интервью Юрия Карина «ФАКТАМ» «Боевики в наступление на Донбассе не пойдут, у Путина есть другой хитрый план для Украины».

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