Происшествия

В городе Новоград-Волынский Житомирской области вандалы продолжают осквернять память погибшего воина АТО Юрия Глухова. Летом неизвестные устроили погром на городском кладбище и разбили памятник на могиле Юрия. Этого хулиганам оказалось мало, 1 ноября они пришли к дому матери героя и уничтожили табличку-указатель у входа во двор. Вывеска гласила, что улица носит имя Юрия Глухова, и этого оказалось достаточно, чтобы надругаться над памятью о погибшем солдате.

На месте погрома побывала глава объединения жен и матерей бойцов АТО. Она была шокирована увиденным: «Что могли вам герои такого плохого сделать, чтобы вы их так не уважали? Неужели у вас нет ничего святого? Они за вас отдали самое дорогое — жизнь! Вы уничтожаете не память о героях, а, в первую очередь, себя как человека».

Солдат 30-й отдельной механизированной бригады, 20-летний Юрий Громов был тяжело ранен 31 августа 2014 года при выходе из окружения. Спустя пять дней боец скончался в госпитале. Громов посмертно награжден орденом «За мужество» III степени. Улица в Новограде-Волынском, где жил Юрий, с 2015 года носит имя героя.

Напомним, перед Днем защитника Украины в нескольких областях вандалы повредили памятники на могилах воинов АТО.

Фото Елена Чернявочка/Facebook, zhitomir.info

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter