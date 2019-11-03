Свитолина – Барти: онлайн-видеотрансляция финала итогового турнира

Спорт

В воскресенье, 3 ноября, в китайском Шэньчжене станет известна чемпионка итогового турнира с призовым фондом 14 млн долларов. В решающей битве сойдутся сильнейшая теннисистка Украины, действующая победительница престижных состязаний 25-летняя Элина Свитолина (8-я в мире) и лидер мирового рейтинга, триумфатор «Ролан Гаррос"-2019 23-летняя австралийка Эшли Барти.

На пути к финалу Свитолина выиграла все четыре матча, увеличив свою победную серию на итоговых турнирах до 10 (!) поединков. В 2017 году Элина выиграла последнюю встречу группы против Симоны Халеп. В 2018-м одесситка в группе одолела Петру Квитову, Каролину Плишкову и Каролин Возняцки, в полуфинале — Кики Бертенс, а в финале — Слоун Стивенс. И, наконец, на текущем турнире украинка сломила сопротивление второй ракетки мира Каролины Плишковой (7:6, 6:4), чемпионка Уимблдона-2019 Симоны Халеп (7:5, 6:3), американки Софии Кенин (7:5, 7:6) и снявшейся в третьем сете из-за травмы швейцарки Белинды Бенчич (5:7, 6:3, 4:1).

Что же касается дочери сотрудника государственной библиотеки и врача-рентгенолога Эшли Барти, то в Шэньчжене она обыграла Бенчич (5:7 6:1 6:2), уступила Бертенс (6:3, 3:6, 4:6), а также взяла верх над Квитовой (6:4, 6:2) и Плишковой (4:6, 6:2, 6:3).

Отметим, что ранее Свитолина и Барти провели пять очных встреч и во всех победила украинка: в 2017 году в матче Кубка федераций Украина — Австралия — 4:6, 6:1, 6:2, на Уимблдоне — 7:5,7:6 (8) и на турнире в Пекине — 6:4, 6:2, в 2018-м на состязаниях в Майями — 7:5, 6:4 и в 2019-м на турнире в Индиан-Уэллсе — 7:6 (8), 5:7, 6:4.

«Я смотрю на этот матч как на возможность попробовать что-то новое, потому что-то, что я делала против украинки раньше, либо не особо работало, либо я не выполняла это на должном уровне на протяжении должного времени. Так что я с нетерпением жду этот поединок.



Поражение от Свитолиной в Индиан-Уэллсе было болезненным (девушки провели на корте 3 часа и 12 минут. — Авт.). У меня ушло несколько дней на то, чтобы отойти от него, потому что, по моим ощущениям, все три сета я играла более или менее так, как хотела, но все равно упустила свои шансы. Но радует, что теперь у меня есть еще один шанс исправиться.

Элина умеет выполнять очень странные удары, заставляет тебя играть много мячей, сражаться за каждое очко. Я с нетерпением жду этого испытания. А учитывая, что это последний матч сезона, я отдам все, что у меня осталось", — заявила Эшли Барти.

«Элина может почерпнуть уверенность из факта, что она и раньше защищала титулы на крупных состязаниях. А также из того, что ей нравится этот корт, нравится турнир и нравится играть против топ-теннисисток. Все отлично работает», — отметил тренер Свитолиной Эндрю Беттлс.

К слову, если Элина вышла в свой первый в 2019 году финал, то австралийка, уже гарантировавшая себе титул первой ракетки мира по итогам года, — в шестой (Барти выиграла трофеи в Майями, Париже и Бирмингеме).

Букмекеры расценивают шансы теннисисток на успех в финале, как абсолютно равные. К примеру, авторитетная контора William Hill принимает ставки на победу Свитолиной и Барти с одинаковым коэффициентом 1,91.

Решающий матч Свитолина — Барти, победитель которого добавит к уже заработанным в Китае призовым еще 2,325 млн долларов, начнется 3 ноября в 13:30 по киевскому времени. За прямой видеотрансляцией поединка вы можете следить на сайте «ФАКТОВ». Видеоплеер с трансляцией появится ближе ко времени начала финала.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что бывшая первая ракетка мира японка Наоми Осака снялась с итогового турнира из-за травмы.

Фото Федерации тенниса Украины

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