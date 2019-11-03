24.64 / 24.90 27.39 / 27.76
Киев: +8
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Деньги

Отвоюет позиции: появился прогноз курса доллара на предстоящую неделю

10:44 3 ноября 2019 102
Доллары США
Инф. «ФАКТОВ»

Уже на следующей неделе, с 4 ноября, курс доллара к гривне может вернуться к показателю в 25 гривен. Напомним, 1 ноября НБУ установил официальный курс на уровне 24,82 грн за доллар и 27,68 грн за евро.

Озвучивший новый курсовой прогноз аналитик «Альпари» Максим Пархоменко констатировал, что в последние дни гривна показывает умеренную динамику роста, а также укрепляется относительно всех валют, однако на следующей неделе эта тенденция может измениться, а курс при самом оптимистическом сценарии закрепится на отметке 24,60 грн/доллар.

По его словам в комментарии РБК-Украина, толчком курсовых изменений может стать аукцион ОВГЗ (состоится во вторник, 5 ноября).

«В начале следующей недели нас ждет аукцион ОВГЗ, на котором может быть сформирован спрос на гривну. Но, к сожалению, учитывая предыдущие аукционы объемы привлечений в значительной степени сократились. В связи с этим ожидать поддержки с этой стороны, как и роста спроса на гривну, не стоит» — рассказал аналитик.

Напомним, с 5 ноября Нацбанк отменяет ограничения на покупку иностранной валюты и банковских металлов физическими лицами через кассы банков, а также в системе онлайн-банкинга.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Гарик Харламов

Бомбануло: Гарик Харламов взорвался гневным постом из-за сцены секса с его женой Кристиной Асмус в фильме "Текст" (видео)

Пугачева, Орбакайте и Никита Пресняков

Пугачева поссорилась с Орбакайте из-за внука: что произошло

Въезд в Донецк

Беспощадный «русский мир»: в сети сравнили фото Донецка до и после оккупации

заворотнюк

Болезнь Заворотнюк: в России впервые подтвердили, что у актрисы рак

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер