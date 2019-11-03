Отвоюет позиции: появился прогноз курса доллара на предстоящую неделю

Деньги

Уже на следующей неделе, с 4 ноября, курс доллара к гривне может вернуться к показателю в 25 гривен. Напомним, 1 ноября НБУ установил официальный курс на уровне 24,82 грн за доллар и 27,68 грн за евро.

Озвучивший новый курсовой прогноз аналитик «Альпари» Максим Пархоменко констатировал, что в последние дни гривна показывает умеренную динамику роста, а также укрепляется относительно всех валют, однако на следующей неделе эта тенденция может измениться, а курс при самом оптимистическом сценарии закрепится на отметке 24,60 грн/доллар.

По его словам в комментарии РБК-Украина, толчком курсовых изменений может стать аукцион ОВГЗ (состоится во вторник, 5 ноября).

«В начале следующей недели нас ждет аукцион ОВГЗ, на котором может быть сформирован спрос на гривну. Но, к сожалению, учитывая предыдущие аукционы объемы привлечений в значительной степени сократились. В связи с этим ожидать поддержки с этой стороны, как и роста спроса на гривну, не стоит» — рассказал аналитик.

Напомним, с 5 ноября Нацбанк отменяет ограничения на покупку иностранной валюты и банковских металлов физическими лицами через кассы банков, а также в системе онлайн-банкинга.



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