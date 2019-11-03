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Украина

"Нафтогаз" подал в Стокгольмский арбитраж новый иск против "Газпрома"

11:20 3 ноября 2019 16
Нафтогаз
Инф. «ФАКТОВ»

НАК «Нафтогаз Украины» подал в Стокгольмский арбитраж «Заявление о защите и встречные исковые требования» к российскому «Газпрому». Об этом сообщил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко в Facebook.

«Количество страниц основного текста заявления превышает 500. К нему прилагаются 3 отчета международных экспертов, которые были специально для этого разработаны. Также прилагаются показания свидетелей и куча других приложений. Более подробно о наших исковых требованиях, а также о том, почему требования „Газпрома“ являются необоснованными, напишу чуть позже», — сообщил Витренко.

Исполнительный директор «Нафтогаза» отметил, что в качестве компенсации убытков Украина по решению предыдущего Стогкольмського арбитража уже фактически получила газ стоимостью более 2 млрд долл, который был поставлен «Газпромом» в Украину и средства от реализации которого фактически уплачены в госбюджет в качестве налогов и дивидендов «Нафтогаза».

По словам Витренко, «Газпром» еще остается должен Украине 3 млрд долларов.

«Мы рассчитываем, что мы спишем этот долг в 2020 году. А в 2021 рассчитываем на принятие решения по новому арбтиражу», — сообщил он.

Как писали «ФАКТЫ», летом прошлого года «Нафтогаз Украины» подал в Стокгольмский арбитраж иск с требованием пересмотреть тариф на транзит по контракту с ПАО «Газпром».

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