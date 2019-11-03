Угрожал отрезать голову: сеть взбудоражило скандальное видео с нардепом Кивой

Политика

В сети опубликовали видео, на котором видно, как народный депутат Илья Кива угрожал прохожему отрезать голову. На вопрос мужчины о том, прячется ли он от народа за охраной, Кива ответил: «Ты что придурок? Я тебе сейчас голову отрежу!».

В сети активно обсуждают инцидент.

«Супер, это так говорит депутат с теми, кто его избирал!» — написал один из пользователей в комментариях к видео.

«Его вообще нужно изолировать от людей!» — предложил второй.

«Что делается? Куда наша страна катится и в какую пропасть?» — спрашивает третий.

Как писали «ФАКТЫ», на днях Кива обратился к главе Национальной полиции Украины Игорю Клименко и потребовал расследовать факт интимной переписки нардепа Богдана Яременко на предмет совершения уголовного правонарушения.

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