24.66 / 24.90 27.42 / 27.75
Киев: +9
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Политика

Угрожал отрезать голову: сеть взбудоражило скандальное видео с нардепом Кивой

12:02 3 ноября 2019 542
Илья Кива
Инф. «ФАКТОВ»

В сети опубликовали видео, на котором видно, как народный депутат Илья Кива угрожал прохожему отрезать голову. На вопрос мужчины о том, прячется ли он от народа за охраной, Кива ответил: «Ты что придурок? Я тебе сейчас голову отрежу!».

В сети активно обсуждают инцидент.

«Супер, это так говорит депутат с теми, кто его избирал!» — написал один из пользователей в комментариях к видео.

«Его вообще нужно изолировать от людей!» — предложил второй.

«Что делается? Куда наша страна катится и в какую пропасть?» — спрашивает третий.

Как писали «ФАКТЫ», на днях Кива обратился к главе Национальной полиции Украины Игорю Клименко и потребовал расследовать факт интимной переписки нардепа Богдана Яременко на предмет совершения уголовного правонарушения.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Пугачева, Орбакайте и Никита Пресняков

Пугачева поссорилась с Орбакайте из-за внука: что произошло

Гарик Харламов

Бомбануло: Гарик Харламов взорвался гневным постом из-за сцены секса с его женой Кристиной Асмус в фильме "Текст" (видео)

Въезд в Донецк

Беспощадный «русский мир»: в сети сравнили фото Донецка до и после оккупации

Руслана Писанка

«Худая я никому не нужна!»: Руслана Писанка сделала откровенное признание

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер