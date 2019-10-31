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"Моралист" Кива потребовал от главы Нацполиции завести дело на "развратника" Яременко (фото)
Народный депутат из фракции «Оппозиционная платформа — За життя» Илья Кива обратился к главе Национальной полиции Украины Игорю Клименко и потребовал расследовать факт интимной переписки нардепа Богдана Яременко на предмет совершения уголовного правонарушения.
При этом Кива напомнил, что проституция в Украине, равно как и наркотики, все еще остаются вне закона, невзирая на планы по их легализации.
Он также отметил, что Яременко должен заботиться о международной репутации Украины, тогда как в сложившейся ситуации «позорит ее».
«Считаю, что мы обязаны неотложно расследовать ситуацию и дать правовую оценку действиям Яременко», — пишет Киева в обращении.
Тем временем начавшее скандал издание #Букви опубликовало новые доказательство «моральной неустойчивости» Яременко.
По их данным, депутату удавалось переписываться с девушками даже во время голосования в Раде.
В одной из переписок он отказал женщине по имени Галина, которая просила у него 10 тысяч долларов на квартиру для себя и дочери.
Напомним, Яременко с трибуны Верховной Рады извинился за секс-скандал с его участием. Однако, начав с извинений своей семье, в конце речи политик начал угрожать журналистам, обнародовавшим его личную переписку.
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