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"Моралист" Кива потребовал от главы Нацполиции завести дело на "развратника" Яременко (фото)

20:58 31 октября 2019 65
«Морально устойчивый» Кива потребовал от главы Нацполиции завести дело на «развратника» Яременко
Инф. «ФАКТОВ»

Народный депутат из фракции «Оппозиционная платформа — За життя» Илья Кива обратился к главе Национальной полиции Украины Игорю Клименко и потребовал расследовать факт интимной переписки нардепа Богдана Яременко на предмет совершения уголовного правонарушения.

При этом Кива напомнил, что проституция в Украине, равно как и наркотики, все еще остаются вне закона, невзирая на планы по их легализации.

Он также отметил, что Яременко должен заботиться о международной репутации Украины, тогда как в сложившейся ситуации «позорит ее».

«Считаю, что мы обязаны неотложно расследовать ситуацию и дать правовую оценку действиям Яременко», — пишет Киева в обращении.

Тем временем начавшее скандал издание #Букви опубликовало новые доказательство «моральной неустойчивости» Яременко.

По их данным, депутату удавалось переписываться с девушками даже во время голосования в Раде.

В одной из переписок он отказал женщине по имени Галина, которая просила у него 10 тысяч долларов на квартиру для себя и дочери.

Напомним, Яременко с трибуны Верховной Рады извинился за секс-скандал с его участием. Однако, начав с извинений своей семье, в конце речи политик начал угрожать журналистам, обнародовавшим его личную переписку.

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