«Челси» — «Аякс»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Спорт

Во вторник, 5 ноября, на лондонской арене «Стэмфорд Бридж» в рамках четвертого тура Лиги чемпионов сразятся лидеры группы Н английской «Челси» и голландский «Аякс» (начало — в 22:00).

Напомним, что две недели назад в первой в истории дуэли соперников лондонцы на «Йохан Кройфф Арене» вырвали победу на последних минутах (1:0). Более того, на домашнем стадионе «Челси» проиграл лишь один из последних 18 поединков в еврокубках.

«ФАКТЫ» проведут онлайн-трансляцию матча подопечных Фрэнка Лэмпарда и Эрика тен Хага, за которой вы сможете следить в этой новости.



Положение в группе

После трех сыгранных матчей триумфатор Лиги Европы «Челси» и полуфиналист прошлой Лиги чемпионов «Аякс», набравшие по шесть очков, возглавляют турнирную таблицу группы, опережая испанскую «Валенсию» (4 пункта) и французский «Лилль» (1 балл).

В первой встрече «Аякса» и «Челси» победу англичанам принес гол 26-летнего форварда сборной Бельгии Миши Батшуайи

Соперники в чемпионатах Англии и Нидерландов



Перед поединком в Лондоне оппоненты провели очередные встречи в своих национальных чемпионатах. «Челси» в рамках английской премьер-лиги увез три очка со стадиона «Уотфорда» — 2:1 (Абрахам, 5, Пулишич, 55 — Деулофеу, 80, с пенальти) и после после пяти побед подряд с 23 очками занимает третье место, на два пункта отставая от «Манчестер Сити» и на восемь — от «Ливерпуля».

В свою очередь, «Аякс» в гостевой встрече чемпионата Нидерландов победил «Зволле» — 4:2 (Промес, 6, 11, Нерес, 20, 88 — Хамер, 35, Саймак, 62) и с 32 очками уверенно лидирует в турнирной таблице, на шесть пунктов опережая АЗ и на восемь — ПСВ «Эйндховен».

«Аякс» без поддержки

Гости из Амстердама не смогут рассчитывать на поддержку своих фанатов на трибунах «Стэмфорд Брпидж». Дело в том, что УЕФА запретил фанатам «Аякса» посещение гостевой игры Лиги чемпионов с «Челси» из-за поведения на матче с «Валенсией» (также установлен условный запрет на продажу билетов болельщикам голландского клуба на еще один выездной матч турнира с испытательным сроком один год).

Кроме того, Европейский футбольный союз за массовые беспорядки болельщиков на трибунах «Местальи» и нанесенный ущерб стадиону «Валенсии» оштрафовал «Аякс» на 50 тысяч евро. Еще 18 тысяч евро амстердамцы заплатят за ненадлежащее поведение команды: подопечные тен Хага получили в матче в Испании шесть желтых карточек.

Кстати, попытка чемпиона Нидерландов оспорить решение УЕФА в Спортивном арбитражном суде в Лозанне успехом не увенчалась.

Состав «Челси» дороже на 431 млн евро

По информации авторитетного портала transfermarkt. de, состав «Челси» дороже стоимости футболистов «Аякса» на 431,1 млн евро (807 млн против 375,9 млн).

После продажи Маттейса де Лихта (в «Ювентус») и Френки де Йонга (в «Барселону») в пятерку самых дорогих футболистов амстердамского клуба входят: полузащитники Донни ван де Беек (50 млн евро), бразилец Давид Нерес (45 млн), марокканец Хаким Зиех (40 млн), камерунский голкипер Андре Онана (35 млн) и аргентинский защитник Николас Тальяфико (28 млн).

Дороже остальных в составе «Челси» стоят: французский полузащитник Нголо Канте (100 млн), родившийся в Бразилии итальянский игрок средней линии Жоржиньо (65 млн), американский полузащитник Кристиан Пулишич и испанский голкипер Кепа (оба — 60 млн), а также немецкий защитник Антонио Рюдигер (50 млн).

Самый дорогой футболист «Аякса» 23-летний полузащитник Донни ван де Беек

Стадион «Стэмфорд Бридж»

Домашняя арена «Челси», способная принять на своих трибунах 41 841 болельщика, девятая по вместимости в Англии и третья в Лондоне (после «Эмирейтс» и «Уэмбли»).

Официальное открытие стадиона состоялось 28 апреля 1877 года. Однако в течение первых 28 лет он использовался Лондонским спортивным клубом исключительно для проведения легкоатлетических соревнований. И лишь в 1905 году на арену переехал «Челси» (хотя изначально спортсооружение предлагали «Фулхэму»).

Свой нынешний вид «Стэмфорд Бридж» приобрел после реконструкции, длившейся с 1973 по 2001 год.

Кстати, на территории арены расположен спортивно-деловой комплекс «Челси Вилладж», который состоит из двух четырехзвездочных гостиниц, пяти ресторанов, конференц-залов, банкетных залов, ночного клуба, подземной автостоянки, спортивного клуба и бизнес-центра.

Стадион «Стэмфорд Бридж»

Погода в Лондоне

В день игры синоптики обещают в городе на Темзе облачную погоду без осадков. Температура воздуха к моменту начала встречи на «Стэмфорд Бридж» составит 10 градусов тепла.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Челси» в поединке Кубка английской лиги проиграл «Манчестер Юнайтед».

Фото ФК «Челси», ФК «Аякс», Getty Images



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