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На популярном черноморском курорте заметили крупный смерч: опубликовано впечатляющее видео
Воскресенье, 3 ноября, надолго запомнится жителям грузинского Батуми. В этот день над побережьем пронесся жуткий шторм, сопровождавшийся смерчем, ураганным ветром и ливнем. Как ранее сообщали «ФАКТЫ», минувшим летом мощный смерч пронесся над Крымом.
Согласно наблюдению очевидцев, воронка смерча образовалась недалеко от берега. Он двигался в северном направлении и утих уже у побережья Кобулети.
Аномальное погодное явление произошло на фоне мощных дождей, которые продолжаются в Аджарии уже три дня. Под водой оказалось сразу несколько улиц Батуми — Грибоедова, Пушкина, Чавчавадзе, Халваши. Неисправность дренажной системы города власти не признают, а объясняют потоп мощностью ливня, который прошел в ночь на субботу.
Тем временем в Национальном агентстве окружающей среды сообщили, что непогода на черноморском побережье Грузии сохранится еще несколько дней, а текущая сила шторма на Черном море составляет 4−5 баллов.
Напомним, ранее «ФАКТЫ» писали о сильнейшем шторме в аннексированном Крыму, жертвой которого стали 6 человек.
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