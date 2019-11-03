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Общество и люди

На улице в центре Киева ограничили движение до конца года: схема объезда

14:43 3 ноября 2019 19
На улице в центре Киева ограничили движениедо конца года: схемса объезда
Инф. «ФАКТОВ»

В центре Киева перекрыто движение по улице Покровской. Объезд на время дорожных работ осуществляется по улице Сагайдачного. Напомним, ранее киевские власти предлагали схему объезда района реконструкции Шулявского путепровода.

В коммунальной корпорации предупреждают, что ограничения сохранятся до конца года — столько будет продолжаться первый этап ремонтных работ.

Реконструкция осуществляется на участке от Андреевского спуска до переулка Академика Зелинского. Именно на этом участке перекрыто движение, а объезд временно организован по улице Сагайдачного.

По информации Киевской городской администрации, во время реконструкции улицы Покровской предусмотрена переукладка коммуникаций, в т. ч. водопровода.

Напомним, «ФАКТЫ» сообщали об изменениях в маршрутах движения общественного транспорта в Киеве.

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