СМИ рассказали об отсутствии доказательственной базы в «деле «Роттердам+»

Украина

У НАБУ крайне слабая доказательная база по делу «Роттердам+», что вынуждает следствие «искать» альтернативные экспертизы, которые несмотря на реальную ситуацию обоснуют заранее подготовленные выводы, необходимые НАБУ. В то же время сторона защиты считает, что есть все основания для закрытия дела. Об этом пишет интернет-издание «Главком» в статье «Три месяца судов по „Роттердам+“. Следствие находится в шпагате».

Автор статьи напоминает, что расследование НАБУ по делу «Роттердам+» продолжается более двух лет. Сейчас Бюро уже признало, что к самой формуле у них вопросов нет, равно как нет претензий и к необходимости ее принятия. То есть знаменитый «Роттердам» вполне законный. Претензия у следствия к «плюсу», а именно — к включению расходов на доставку угля в Украине к расчетной цене электроэнергии.

По словам автора, обвинительная база следствия основывается на одной экспертизе, и следствие будет продолжаться до декабря. В то же время, защита требует закрытия дела, заявляя, что эта экспертиза была получена с нарушениями: «Защита в лице адвоката ДТЭК Натальи Дригваль и адвоката обвиняемых экс-членов регулятора Ирины Одинец, утверждает, что экспертиза САП была получена с большим количеством нарушений».

Автор напомнил, что 31 октября в сети появились документы, датированные августом-ноябрем 2018, среди которых есть запросы САП в Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз, с по-разному сформулированными вопросами. По мнению адвоката Ирины Одинец, обнародованные документы являются реальными, и прокурор САП ранее отмечал, что не считает нужным предоставлять суду экспертизу КНИИСЭ.

«Раньше Одинец продемонстрировала видеозапись, на которой прокурор НАБУ во время заседания суда признает, что есть альтернативные экспертизы, в которых по-другому ставился вопрос, но „там невозможно сказать, что нет убытков“. Хотя, как видно из документов КНИИСЭ выводы довольно четко противоречат обвинению следствия», — отмечается в материале «Главкома».

По информации «Главкома», НАБУ активно ищет альтернативные экспертизы: «В свою очередь, защита охотно вписалась в эту борьбу экспертиз. По утверждению Натальи Дригваль, экспертиза, полученная ею, является исчерпывающим основанием для закрытия всего дела. О результатах этого ходатайства будет известно в ближайшие недели».

Напомним, ранее экс-глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк назвал дело «Роттердам+» местью Коломойского путем использования неэффективного, некомпетентного, незаконного давления через НАБУ и САП. По его мнению, такие действия бизнесмена вызваны тем, что в период действия прозрачного рыночного ценообразования он недополучил прибыль от своих ферросплавных заводов, которые имеют большую энергоемкость.



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