Убийство Гандзюк: в СБУ назвали мотивы преступников (видео)

Украина

Основной версией мотивов организации убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк является ее деятельность касательно расследований подпала леса и хищения бюджетных средств. Об этом на брифинге сообщил глава Главного следственного управления СБУ Богдан Тиводар.

По его словам, в заказе преступления подозревают не одного человека. Следователями СБУ, как рассказал представитель ведомства, расследуется пять дополнительных производств под руководством ГПУ. Одно из них касается лиц, которые могут быть причастны к убийству.

Еще три производства касаются обстоятельств, которые предшествовали нападению на девушку.

Кроме того, ГПУ передала на досудебное расследование дело, касающееся возможной служебной халатности полицейских, которые в начальном этапе занимались делом по нападению на Гандзюк.

Как писали «ФАКТЫ», 31 июля 2018 года на советника мэра Херсона активистку Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома, облив кислотой. Через четыре месяца Гандзюк умерла в киевской больнице из-за полиорганной недостаточности и химических ожогов 30−39% тела.

6 июня 2019 года суд объявил приговор пятерым фигурантам дела Гандзюк. Сергея Торбина приговорили к 6 с половиной годам лишения свободы, Никиту Грабчука — до 6 лет, Владимира Васяновича, Вячеслава Вишневского — до 4 лет, Виктор Горбунов получил 3 года за решеткой. Все обвиняемые признали свою вину.

Служба безопасности Украины в сотрудничестве с Интерполом проводит международный розыск еще одного подозреваемого в организации убийства Гандзюк Алексея Левина.

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