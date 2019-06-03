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Дело Гандзюк: один из фигурантов признал себя виновным
Один из организаторов нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк Сергей Торбин признал себя виновным и пошел на сделку со следствием. Об этом сообщает «Укринформ».
Отмечается, что это произошло на заседании Покровского районного суда Днепропетровской области под председательством Елены Черной.
В слушании приняли участие двое прокуроров, потерпевший — отец погибшей Виктор Гандзюк, его представитель, обвиняемые в организованном нападении Никита Грабчук, Владимир Васянович, Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов и Сергей Торбин и четверо их адвокатов, а также адвокаты председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера.
Торбин признал себя виновным по ч.4,5 ст. 27, ч.2 ст. 28 и ч.2.ст.121 Уголовного кодекса (умышленное тяжкое телесное повреждение, совершенное способом, носящим характер особого мучения, или совершенное группой лиц, а также с целью запугивания потерпевшего или других лиц, или совершенное по заказу, или повлекшее смерть потерпевшего).
Он также согласился на наказание в виде 6 лет и 6 месяцев лишения свободы согласно ст. 69 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Рассмотрение сделок остальных обвиняемых продолжается.
Как известно, 31 июля 2018 года в Херсоне у подъезда неизвестный облил активистку Екатерину Гандзюк кислотой. Она попала в реанимацию с сильными ожогами, а спустя 2 месяца скончалась в больнице после многочисленных операций. Полиция задержала 5 подозреваемых в нападении на Гандзюк. Это Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Сергей Торбин и Никита Грабчук.
В апреле стало известно, что им изменили подозрение с убийства на умышленное нанесение тяжких телесных повреждений. 11 февраля председателю областного совета Херсонской области Владиславу Мангеру объявили подозрение в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк. Однако позже прокуратура изменила Мангеру подозрение на заказ избиения. Активисты и журналисты считают причастными к убийству — Андрея Гордеева и его заместителя Евгения Рищука.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер, которого подозревают в организации убийства советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк, получил послабление от суда. В частности, чиновнику позволили передвигаться в пределах области и предварительно не предупреждать об этом следствие. Ранее Мангер без разрешения не мог покидать Херсон. Выезжать за пределы Херсонской области Мангер может только с разрешения правоохранителей. Кроме того, у Мангера забрали заграничные паспорта, но оставили электронный браслет. Мера пресечения продлена ему судом до 1 июля.
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