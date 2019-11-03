СМИ рассказали о коррупционных схемах Павелко

Украина

Журналисты программы «STOP корупції», которая выходит на «5 канале», посвятили один из выпусков президенту Федерации футбола Украины (ФФУ) Андрею Павелко.

В программе напомнили, что каждый год УЕФА в рамках социальной программы «Хет-трик» выделяет Украине 6 млн евро на строительство футбольных полей с искусственным покрытием. Этих средств достаточно, чтобы каждый год строить 300 площадок по всей Украине, но ФФУ решилась распорядится европейскими миллионами по другому.

В сюжете журналисты рассказали, что вместо строительства площадок, глава ФФУ Павелко решил построить завод по изготовлению искусственного покрытия для футбольных полей: «Для этого в 2016 году ФФУ создает ООО „ФФУ-Продакшн“ и тратит 8 млн евро социальной программы на строительство этого завода. Отечественное покрытие получилось дороже, чем зарубежные аналоги. Ранее ФФУ покупала иностранное покрытие по 12 евро м2, а цена на собственном заводе неожиданно подскочила до 16 евро».

«Это фейковый завод. Он был создан именно для хищения государственных средств», — утверждает Игорь Кочетов, президент Федерации футбола Киева.

Журналисты в сюжете напомнили, что в то время Павелко был нардепом и главой бюджетного комитета, потому ООО «ФФУ-Продакшн» начала получать бюджетные деньги: «Оказалось, что глава ФФУ Павелко обратился в главе бюджетного комитета Павелко с просьбой выделить 270 млн грн на строительство футбольных площадок и Павелко Павелко не отказал. Благодаря махинации с тендерной документацией средства получило выше указанное ООО «ФФУ-Продакшн».

По словам журналистов, на бюджетные средства на своем заводе построил площадок за 1.5 млн за штуку при себестоимости в 700 000 евро. А тем, кто начал ставить неудобные вопросы, ФФУ сразу показала «красную карточку». В сюжете говорится, что в ряде регионов под действием Павелко начались смены руководителей.

В своей декларации Андрей Васильевич указал весьма скромный доход, при этом аккаунт его гражданской жены Катерины пестрит дорогими вещами и отдыхом на элитных курортах. Кроме того, журналистам стало известно, что семья Павелко снимала апартаменты в Киеве за 410 000 грн в месяц.

Напомним, в прошлом году НАБУ открыло сразу три дела, однако несмотря на это, хоть какими-то результатами Антикоррупционное ведомство похвалиться не может.

«Есть ли связь в том, что первым вице-президентом ФФУ является начальник специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, можно лишь догадываться», — подчеркнули журналисты расследовании.

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