Трагедия в Сумах: студентка выпрыгнула с восьмого этажа общежития

Происшествия

В Сумском государственном университете в субботу, 2 ноября, случилась трагедия. Около 17 часов из окна общежития вуза выбросилась 18-летняя студентка. Девушка упала с высоты восьмого этажа и была еще жива к моменту прибытия «скорой». Но из-за многочисленных внутренних травм пациентка скончалась в больнице.

Девушка жила в комнате вместе с еще одной студенткой. Дождавшись, когда подруга уедет, сумчанка закрыла входную дверь изнутри, открыла окно и прыгнула вниз.

После того, как полиция проверила комнату студентки, в помещении был найден ноутбук, а на нем — последнее видеообращение хозяйки. Запись дала основания считать, что сумчанка не случайно сорвалась с высоты, а осознанно совершила суицид. Об этом сообщает sumy.today.

Напомним, летом в Сумах полиции удалось отговорить потенциального самоубийцу прыгать с моста. Трагедии избежали, благодаря бдительным прохожим, набравшим «102». А в селе в Шосткинском районе подростковый суицид не смогли предотвратить: 12-летнего школьника нашли повешенным.

Психологи считают, что 85 процентов подростков так или иначе думают о суициде, но рассчитывают, что их спасут. К суицидальным мыслям подталкивают непонимание среди родных и близких, а также желание привлечь к себе внимание.

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