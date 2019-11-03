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Мир

На борту вспыхнул огонь: стало известно о серьезном ЧП с самолетом премьера Японии

16:51 3 ноября 2019 167
Самолет
Инф. «ФАКТОВ»

На борту самолета Boeing-777 премьер-министра Японии Синдзо Абэ произошел пожар. Инцидент произошел 3 ноября во время полета главы японского правительства в Таиланд на саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Так, Boeing с Синдзо Абэ на борту вылетел из токийского аэропорта Ханэда в 13:41. Пламя вспыхнуло около 15:00 по японскому времени в духовом шкафу на камбузе в задней части самолета, в то время как члены экипажа готовили пищу. Пожар быстро потушили, никто не пострадал и самолет продолжил полет в Бангкок, передает Kyodo News.

Boeing 777−300ER находится на балансе Воздушных сил самообороны Японии. Он был введен в эксплуатацию в апреле, заменив предыдущий правительственный лайнер Boeing 747.

Как писали «ФАКТЫ», недавно в российском аэропорту «Шереметьево» самолёт авиакомпании «Россия» загорелся перед взлетом. При запуске правый двигатель Boeing заискрился и задымился. Рейс отменили и пассажиры полетели на резервном борту.

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