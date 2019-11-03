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Происшествия

Убийство 14-летней девочки под Одессой: появились данные о задержанном

17:48 3 ноября 2019 484
на месте убийства
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

В Одессе полицейские задержали юношу, которого считают причастным к убийству 14-летней Дарины Д. Девушку нашли мертвой 3 ноября в Лиманском районе Одесской области.

Как сообщили в региональном главке Нацполиции, был задержан несовершеннолетний, которого видели вместе с девушкой незадолго до ее смерти.

«Этот 15-летний парень скрывался у своих знакомых. Его задержали и доставили в отдел полиции. Сейчас проводятся неотложные следственные действия», — сообщили в полиции. Расследование убийства продолжается.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 3 ноября в лесополосе, на территории Лиманского района Одесской области была найдена убитой 14-летняя девушка. Об исчезновении дочери-подростка мать заявила накануне, 2 ноября. Установлено, что юная жительница Суворовского района Одессы вместе с друзьями отдыхала за городом, а потом куда-то ушла с несовершеннолетним парнем из этой же компании. Не дождавшись приятелей, остальные участники уик-энда разъехались по домам.

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