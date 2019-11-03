- 17:48 Убийство 14-летней девочки под Одессой: появились данные о задержанном
- 17:29 Родные подозреваемых в убийстве Гандзюк получали деньги за молчание: выяснились подробности
- 17:29 Трагедия в Сумах: студентка выпрыгнула с восьмого этажа общежития
- 16:51 На борту вспыхнул огонь: стало известно о серьезном ЧП с самолетом премьера Японии
- 16:50 Дочь известной российской певицы попала в реанимацию без сознания
- 16:41 Где смотреть онлайн «Динамо» — «Львов»: расписание трансляций матчей 13-го тура чемпионата Украины
- 16:28 Гороскоп на 4 ноября для всех знаков зодиака
- 16:27 4 ноября на вопросы читателей «ФАКТОВ» ответит детский инфекционист Федор Лапий
- 15:58 На паркет вернутся Холостяк и звезды «Лиги смеха»: неожиданные перестановки в «Танцях з зірками»
- 15:50 СМИ рассказали о коррупционных схемах Павелко
- 15:30 Убийство Гандзюк: в СБУ назвали мотивы преступников
- 15:16 От удара «Волгу» разорвало на части: эксклюзивные фото с места смертельного ДТП в Киеве
Убийство 14-летней девочки под Одессой: появились данные о задержанном
В Одессе полицейские задержали юношу, которого считают причастным к убийству 14-летней Дарины Д. Девушку нашли мертвой 3 ноября в Лиманском районе Одесской области.
Как сообщили в региональном главке Нацполиции, был задержан несовершеннолетний, которого видели вместе с девушкой незадолго до ее смерти.
«Этот 15-летний парень скрывался у своих знакомых. Его задержали и доставили в отдел полиции. Сейчас проводятся неотложные следственные действия», — сообщили в полиции. Расследование убийства продолжается.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 3 ноября в лесополосе, на территории Лиманского района Одесской области была найдена убитой 14-летняя девушка. Об исчезновении дочери-подростка мать заявила накануне, 2 ноября. Установлено, что юная жительница Суворовского района Одессы вместе с друзьями отдыхала за городом, а потом куда-то ушла с несовершеннолетним парнем из этой же компании. Не дождавшись приятелей, остальные участники уик-энда разъехались по домам.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Бомбануло: Гарик Харламов взорвался гневным постом из-за сцены секса с его женой Кристиной Асмус в фильме "Текст" (видео)
— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?