Спорт

«Динамо» в меньшинстве разгромило «Львов» и потеряло на матч с «Шахтером» капитана (видео)

В воскресенье, 3 ноября, играми в Александрии, Днепре и Киеве продолжилась программа 13-го тура чемпионата Украины по футболу. Совместными усилиями соперники в трех матчах наколотили в ворота друг друга 13 мячей.

Чемпионат Украины. 13-й тур

3 ноября

«Динамо» — «Львов» — 4:0 (Шапаренко, 10, Цыганков, 30, с пенальти, Беседин, 82, Попов, 90+1). На 35-й минуте удален Сидорчук («Динамо»). Молодежные составы — 3:2.

«Динамо»: Бущан, Попов, Миколенко, Шабанов, Караваев, Сидорчук, де Пена (Беседин, 76), Цыганков, Гармаш (Андриевский, 83), Шапаренко, Соль (Вербич, 46).

«Александрия» — «Мариуполь» — 3:1 (Безбородько, 55, Ковалец, 57, Корниенко, 75, в свои ворота — Чурко, 71). На 29-й минуте Гречишкин («Александрия») не реализовал пенальти, а на 32-й — удален Быков («Мариуполь»). Молодежные составы — 3:1.

«Днепр-1» — «Заря» — 1:4 (Коркишко, 59 — Кабаев, 2, Иванисеня, 22, Кочергин, 73, Леднев, 87, с пенальти). Молодежные составы — 1:2.

2 ноября

«Карпаты» (Львов) — «Шахтер» (Донецк) — 0:3 (Борячук, 10, Коваленко, 58, Тете, 65). Молодежные составы — 2:3.

«Шахтер»: Шевченко, Сиприано, Бондарь, Хочолава, Додо, Степаненко (Коваленко, 56), Маркос Антонио, Дентиньо, Соломон (Болбат, 53), Тете, Борячук (Сикан, 67).

«Ворскла» (Полтава) — «Десна» (Чернигов) — 0:1 (Имереков, 76). Молодежные составы — 3:1.

На поединок против аутсайдера премьер-лиги «Львова», который несколько дней сменил главного тренера (место Владимира Мазяра занял его ассистент Егише Меликян), динамовцы вышли в отличном настроении. Еще бы! В прошлую среду команда Алексея Михайличенко выбила из Кубка Украины своего принципиального оппонента — донецкий «Шахтер» (2:1).

Памятуя о плотного графике поединков и предстоящем еврокубковом матче с «Копенгагеном» (7 ноября в столице Дании), тренерский штаб «бело-синих» провел традиционную ротацию состава. К примеру, с первых минут на поле вышли де Пена, Гармаш, Шапаренко и Соль.

Киевляне, в прошлом туре потерявшие на «Олимпийском» очки в матче с другим представителем Львова — «Карпатами» (1:1), с первых минут перевели игру на половину поля гостей, и уже на 10-й минуте «десятка» «бело-синих» Шапаренко после навеса с фланга Миколенко головой направил мяч в угол ворот… бывшего голкипера динамовской академии Сарнавского (первый гол полузащитника с февраля). А вскоре защитник львовян Приймак завалил в штрафной площадке Соля, и Цыганков с 11-метровой отметки забил свой шестой мяч в чемпионате.

Правда, уже на 35-й минуте свою команду на ровном месте подвел Сидорчук, умудрившийся при игре «в одни ворота» схлопотать две желтые карточки и оставить свою команду в меньшинстве. Теперь, капитан «бело-синих», как и удаленный в кубковой встрече Шепелев, пропустит 10 ноября игру УПЛ на поле «Шахтера».

Львовяне, действиями которых в этой игре руководил экс-игрок «Металлиста» Андрей Березовчук (Меликян отбыл дисквалификацию за красную карточку в кубковой встрече, когда он еще был помощником Мазяра), в большинстве чуть осмелели, но в итоге… пропустили еще два мяча от вышедшего на замену Беседина и героя встречи с «Шахтером» Попова.

«Александрия», которой в следующий четверг предстоит во Львове поединок Лиги Европы против французского «Сент-Этьена», в последнее время очень неважно играла против «Мариуполя» — всего одна победа в пяти встречах. Вот и в первом тайме дуэли на стадионе «Ника», когда Гречишкин с пенальти не смог поразить ворота своих бывших одноклубников, болельщики хозяев поля могли подумать, что «проклятие» команды Александра Бабича все еще не снято.

Однако вскоре гостей подвел защитник молодежной сборной Украины Быков, заработавший за грубую атаку Лучкевича красную карточку. После перерыва команда Владимира Шарана смогла реализовать численное преимущество, сделав отличный подарок на 35-летие своему голкиперу Панькиву.

Надежда подопечных Дмитрия Михайленко на родной «Днепр-Арене» на то, что команде удастся прервать свою серию из пяти поражений подряд (четыре — в чемпионате и одно — в Кубке), прожила меньше половины первого тайма. Парни Виктора Скрипника быстро довели дело до 2:0 в свою пользу, а после перерыва оформили победу с разгромным счетом.

Кстати, арендованный у «Динамо» полузащитник Леднев отметился восьмым точным ударом в сезоне и в гонке бомбардиров УПЛ по-прежнему уступает только форварду «Шахтера» Мораесу (11 мячей).

Положение команд:

1. «Шахтер» — 37 очков (13 матчей);

2. «Динамо» — 27 (13);

3. «Десна» — 26 (13);

4. «Заря» — 25 (13);

5. «Александрия» — 23 (13);

6. «Мариуполь» — 16 (13);

7. «Колос» — 14 (12);

8. «Днепр-1» — 11 (13);

9. «Олимпик» — 11 (12);

10. «Карпаты» — 10 (13);

11. «Ворскла» — 8 (13);

12. «Львов» — 8 (13).

Бомбардиры: 11 мячей — Жуниор Мораес («Шахтер»); 8 — Богдан Леднев («Заря»); 6 — Тайсон, Марлос (оба — «Шахтер»), Александр Филиппов («Десна»), Виктор Цыганков, Артем Беседин (оба — «Динамо»); 4 — Карлос де Пена, Беньямин Вербич (оба — «Динамо»), Назарий Русин, Владлен Юрченко (оба — «Заря»), Дмитрий Хлебас («Десна»).

В 13-м туре премьер-лиги 3 ноября также сыграют «Колос» и «Олимпик».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Шахтер» полурезервным составом разгромил во Львове «Карпаты».

Фото ФК «Динамо»



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