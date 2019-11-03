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Украина

В районе разведения войск на Донбассе засветился депутат Госдумы: сеть разгневало видео

18:26 3 ноября 2019 617
золотое
Инф. «ФАКТОВ»

В населенный пункт Золотое Луганской области, откуда недавно была отведена украинская армия, прибыл депутат Госдумы России Алексей Журавлев. Российский политик не скрывал, что приехал с инспекцией: он побывал на линии разграничения, осмотрел места, где стояли украинские войска, посетил школу в Золотом.

До появления в Золотом Журавлев успел «засветиться» 2 ноября в Станице Луганской, откуда также были отведены украинские военные. Гулял по Станице Луганской Журавлев в сопровождении деятелей терористической «ЛНР».

В соцсетях видео с российским депутатом вызвало ожидаемое возмущение. «У нас уже в Золотом граница с РФ после разведения?» — недоумевают пользователи.

Также комментаторы не могли не заметить, как Кремль воплощает в жизнь двоемыслие. Постоянно твердя, что Россия — не сторона конфликта, российские депутаты тем не менее регулярно появляются на линии разграничения.

скрин

Напомним, военный обозреватель Юрий Карин рассказал в интервью «ФАКТАМ» о том, какую судьбу Россия готовит для Донбасса. Кремль будет пытаться «втолкнуть» Донбасс в Украину на своих условиях. Это позволит россиянам избавиться от санкций и заблокировать движение Украины в Европу.

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