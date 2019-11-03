В районе разведения войск на Донбассе засветился депутат Госдумы: сеть разгневало видео

Украина

В населенный пункт Золотое Луганской области, откуда недавно была отведена украинская армия, прибыл депутат Госдумы России Алексей Журавлев. Российский политик не скрывал, что приехал с инспекцией: он побывал на линии разграничения, осмотрел места, где стояли украинские войска, посетил школу в Золотом.

А потім ОБСЄ буде так само звітувати депутатам Думи про проведені вибори на території ОРДЛО. До речі ця істота приїхала на територію України порушивши державний кордон, не визнаючи суверенітету України над територією ОРДЛО. Наш гарант суверенітету нічого не хоче сказати? https://t.co/wxRzMUOJbR — Йозеф Кнехт (@jozefkneht1) November 3, 2019

До появления в Золотом Журавлев успел «засветиться» 2 ноября в Станице Луганской, откуда также были отведены украинские военные. Гулял по Станице Луганской Журавлев в сопровождении деятелей терористической «ЛНР».

В соцсетях видео с российским депутатом вызвало ожидаемое возмущение. «У нас уже в Золотом граница с РФ после разведения?» — недоумевают пользователи.

Также комментаторы не могли не заметить, как Кремль воплощает в жизнь двоемыслие. Постоянно твердя, что Россия — не сторона конфликта, российские депутаты тем не менее регулярно появляются на линии разграничения.

Напомним, военный обозреватель Юрий Карин рассказал в интервью «ФАКТАМ» о том, какую судьбу Россия готовит для Донбасса. Кремль будет пытаться «втолкнуть» Донбасс в Украину на своих условиях. Это позволит россиянам избавиться от санкций и заблокировать движение Украины в Европу.



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