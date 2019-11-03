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Когда покупать лотерейный билет и стричься: лунный календарь на неделю
О том, что можно — и чего нельзя — делать в течение каждого дня наступающей недели — c 4 по 10 ноября, когда лучше стричься, заниматься спортом и как ухаживать за растениями, в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала астролог Людмила Булгакова.
4 ноября
Символ дня: летучая мышь.
Характеристика: день может стать опасным, поскольку чреват обманами, обольщениями и пустыми иллюзиями. Лучший способ справиться с негативной энергетикой суток — гнать от себя плохие мысли и настраиваться на позитивный лад.
Бизнес и финансы: стоит на время отложить важные дела, не подписывать финансовые документы, не брать кредиты и не возвращать долги. Общение с начальством к хорошим результатам не приведет.
Личная жизнь: знакомство, состоявшееся в этот день, может стать началом долговременных отношений.
Здоровье: велика вероятность пищевых отравления и обострения хронических сердечно-сосудистых заболеваний.
Уход за внешностью: пластические операции не дадут должного результата. Можно делать перманентный макияж, маникюр, педикюр и посещать стоматолога. В салоне можно делать экстравагантные стрижки и укладки.
Спорт: хороший результат дадут кардиотренировки с интервалами.
Дом, сад, огород: можно начинать ремонт и делать генеральную уборку, а вот еда, приготовленная в этот день, скорее всего, окажется безвкусной.
5 ноября
Символ дня: фонтан.
Характеристика: день идеально подходит для начала новых дел — они будут обречены на успех. Энергию, которую обеспечат нам в это время звезды, нужно направить в мирное русло, иначе она может стать разрушительной.
Бизнес и финансы: можно проводить деловые переговоры и решать денежные вопросы — возможно получение давнего гонорара или долга, на которые вы уже успели махнуть рукой.
Личная жизнь: появление человека из прошлого может привести к возобновлению былых отношений.
Здоровье: плохое самочувствие рекомендуется лечить не таблетками, а гомеопатией, травяными чаями и отварами.
Уход за внешностью: рекомендуется делать массаж ног. Стрижка окажет на волосы позитивное влияние — они станут крепче и гуще.
Спорт: в зале нужно исключить нагрузку на голени и стопы.
Дом, сад, огород: хороший день для любых домашних дел.
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6 ноября
Символ дня: огнедышащий дракон.
Характеристика: мощные энергии дня определяют тактику и стратегию на будущее: они способствуют постановке новых целей и разработке способов их достижения.
Бизнес и финансы: можно отправляться в командировки и совершать мелкие финансовые операции, от крупных пока лучше воздержаться.
Личная жизнь: хорошее время для примирения с любимым человеком.
Здоровье: возможно обострение хронических заболеваний, поэтому важно соблюдать режим дня и придерживаться рекомендаций лечащего врача.
Уход за внешностью: стрижка и химическая завивка могут негативно сказаться на состоянии кожи головы. Рекомендуется красить волосы естественными красителями — хной и басмой.
Спорт: активные физические занятия могут привести к травмам.
Дом, сад, огород: от домашних дел лучше отказаться, исключением может стать только приготовление пищи.
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7 ноября
Символ дня: сердце.
Характеристика: повышенная эмоциональность, отличающая этот день, может негативно сказаться на отношениях между людьми. Несдержанность может привести к обидным и продолжительным конфликтам, так что стоит держать себя в руках — не обижать других и самим не обижаться.
Бизнес и финансы: не стоит начинать новые дела и совершать финансовые сделки.
Личная жизнь: если вы не уверены в том, что сможете общаться с любимым человеком без ссор, лучше вообще провести день в одиночестве.
Здоровье: нужно избегать физических и психологических перегрузок, а также отказаться от тяжелой и жирной пищи.
Уход за внешностью: волосы нужно расчесывать как можно чаще — это обеспечит приток к ним кислорода.
Спорт: рекомендуется работать с мышцами живота и талии.
Дом, сад, огород: от любых домашних дел лучше отказаться.
8 ноября
Символ дня: колесо.
Характеристика: день чреват возвращением прошлого — людей, обстоятельств, событий. Возможно жизнь дает вам еще один шанс исправить былую ошибку или возобновить прерванные отношения.
Бизнес и финансы: день удачен для торговли — полученная выручка превзойдет все ожидания.
Личная жизнь: не стоит ревновать любимого человека к его прошлому, скорее всего, весомого повода у вас для этого не будет.
Здоровье: укреплять иммунитет нужно при помощи физических упражнений и прогулок на свежем воздухе.
Уход за внешностью: посещать парикмахерскую рекомендуется обладательницам сухих, тонких и поврежденных волос — стрижка позволит их оздоровить.
Спорт: особое внимание стоит обратить на мышцы пресса.
Дом, сад, огород: уборку палой листвы в саду, как и прочие домашние дела, лучше перенести на другой день.
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9 ноября
Символ дня:труба.
Характеристика: можно начинать реализацию новых профессиональных проектов — они будут обречены на успех, а вот от незначительных дел лучше отказаться — не стоит стрелять из пушки по воробьям. Чрезмерная энергичность может привести к резким перепадам настроения.
Бизнес и финансы: возможен настоящий финансовый дождь — деньги будут приходить неожиданно и из самых разных источников. Звезды также рекомендуют купить лотерейный билет.
Личная жизнь: романтическое свидание обещает приятные последствия. Стоит также навестить родственников, особенно — пожилых.
Здоровье: нужно поберечь глаза и обратить внимание на состояние желудочно-кишечного тракта. Хороший день для того, чтобы отказаться от курения.
Уход за внешностью: под запретом пластические операции в области шеи и головы. Можно делать глубокую чистку лица, удалять папилломы и вросшие ногти. Окрашивание волос — в отличие от стрижки и укладки — нежелательно.
Спорт: показаны кардиотренировки и работа с мышцами ягодиц и пресса.
Дом, сад, огород: день благоприятен для любых домашних дел. В обязательном порядке нужно полить домашние растения — они испытывают жажду.
10 ноября
Символ дня: шакал.
Характеристика: силы зла властвуют безраздельно, велик риск попасть под чужое влияние и стать жертвой мошенников. О словах, сказанных под влиянием эмоций, придется долго сожалеть. Можно добиваться справедливости, защищать слабых и отстаивать свое доброе имя.
Бизнес и финансы: в делах можно допустить досадные ошибки, поэтому их лучше отложить до понедельника.
Личная жизнь: возможны бурные ссоры с любимым человеком, которые, увы, не сразу приведут к таким же бурным примирениям.
Здоровье: возможно обострение хронических заболеваний, особенно связанных с поджелудочной железой. Стоит соблюдать осторожность, употребляя лекарственные препараты, их передозировка может привести к отравлению.
Уход за внешностью: под запретом пластические операции в области шеи и лица. Не стоит делать стрижку и укладку с применением восковых средств.
Спорт:день хорошо подходит для закаливания, укрепления мышц и повышения тонуса тела.
Дом, сад, огород: дома стоит уделить внимание чистоте и гигиене.
Ранее астропсихолог Валентина Виттрок в эксклюзивном комментарии «ФАКТАМ» рассказала о благоприятных и опасных днях ноября-2019.
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