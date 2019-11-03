ЧП с лошадьми во Львове: пострадавшую девочку оперировали 6 часов

Происшествия

После громкого случая 2 ноября во Львове, когда напуганные кони понеслись на лавку с людьми, сильнее всех пострадала 15-летняя девушка, оказавшаяся на пути у повозки. Юную пациентку оперировали более шести часов. Для спасения девушки во Львов санавиацией доставили специалиста по сосудистой хирургии.

Как рассказал в Facebook журналист Олег Галив, пострадавшая остается в реанимации «Охматдета». У девушки диагностирован открытый перелом большой берцовой кости и обширная рана на поверхности голени. Родители пострадавшей не уходят из больницы.

Напомним, 2 ноября в центре Львова возле Оперного театра упряжка лошадей ворвалась в пешеходную зону и травмировала девушку-подростка и пожилого мужчину. Лошади использовались для перевозки кареты с туристами и испугались фейерверков, устроенных в центре города. В результате ЧП лошадь также получила тяжелые травмы — сломала обе ноги, и животное усыпили. Поврежденную лавку из центра города убрали.

Напомним, ранее зоозащитники предложили туристам отказаться от сомнительного развлечения — езды по городу в запряженной лошадьми карете. Такая практика может рассматриваться как жестокое обращение с животными.

Фото varta1.com.ua

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter