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Происшествия

Под Николаевом грузовик протаранил легковое авто: опубликованы фото смертельного ДТП

19:59 3 ноября 2019 214
дтп
Руслан ПОДГОРНЫЙ, «ФАКТЫ» (Николаев)

В Николаевской области 3 ноября грузовой автомобиль Volvo столкнулся лоб в лоб с Fiat и протаранил легковушку. ДТП случилось около 12:30 на автодороге «Благовещенское — Николаев» в Вознесенском районе.

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Как сообщили «ФАКТАМ» в полиции Николаевской области, предварительно установлено, что Fiat ехал в направлении Вознесенска. Водитель выехал на встречную полосу движения, где произошел лобовой таран с грузовиком.

В результате ДТП водитель и оба пассажира Fiat от полученных травм погибли на месте. Чтобы деблокировать зажатые в машине тела, на место аварии пришлось вызывать спасателей. Водитель грузовика — 33-летний львовянин — не пострадал.

Еще одно ДТП при странных обстоятельствах случилось утром 3 ноября в селе Граждановка Врадиевского района Николаевской области. 32-летний местный житель решил прокатиться на мотоцикле с коляской, но не справился с управлением. Мотоцикл опрокинулся, мужчина был придавлен транспортным средством и скончался от полученных травм. Причины обеих автоаварий устанавливаются.

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Напомним, самыми распространенными причинами аварий в Украине считаются превышение скорости, нарушение правил обгона, проезда перекрестков.

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