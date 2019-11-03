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Под Николаевом грузовик протаранил легковое авто: опубликованы фото смертельного ДТП
В Николаевской области 3 ноября грузовой автомобиль Volvo столкнулся лоб в лоб с Fiat и протаранил легковушку. ДТП случилось около 12:30 на автодороге «Благовещенское — Николаев» в Вознесенском районе.
Как сообщили «ФАКТАМ» в полиции Николаевской области, предварительно установлено, что Fiat ехал в направлении Вознесенска. Водитель выехал на встречную полосу движения, где произошел лобовой таран с грузовиком.
В результате ДТП водитель и оба пассажира Fiat от полученных травм погибли на месте. Чтобы деблокировать зажатые в машине тела, на место аварии пришлось вызывать спасателей. Водитель грузовика — 33-летний львовянин — не пострадал.
Еще одно ДТП при странных обстоятельствах случилось утром 3 ноября в селе Граждановка Врадиевского района Николаевской области. 32-летний местный житель решил прокатиться на мотоцикле с коляской, но не справился с управлением. Мотоцикл опрокинулся, мужчина был придавлен транспортным средством и скончался от полученных травм. Причины обеих автоаварий устанавливаются.
Напомним, самыми распространенными причинами аварий в Украине считаются превышение скорости, нарушение правил обгона, проезда перекрестков.
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