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Украина

Дети-супергерои захватили ПриватБанк

8:00 4 ноября 2019 285
дети
Алина ДРОНОВА, специально для «ФАКТОВ»

Дети взяли бразды правления крупнейшим банком Украины. Успешные выпускники бизнес-школы «ЮниорБанк» на один день стали главными банкирами страны. 1 ноября они получили уникальную возможность — увидеть, как устроено и как работает одно из крупнейших финансовых учреждений страны — ПриватБанк.

140 детей из разных регионов Украины съехались на праздник в главный офис в Днепре и почувствовали себя настоящими банкирами. Такую возможность получили юные выпускники школы «ЮниорБанка», которые успешно закончили бизнес-школу и получили статус супергероев. В течение года они набирали баллы, отвечая на вопросы по финансовой грамотности, выполняли практические задания, расплачивались картой Mastercard в магазинах или же просто привели друзей в отделение банка, чтобы получить карту Юниора. Те, кто набрал больше баллов — получил возможность посетить мероприятие в Днепре.

В просторном современном офисе детей ждали веселые игры, развлечения, тематические викторины и угощения, подарки и общение с топовыми менеджерами: руководителем направления «Казначейство» Михаилом Кулябой, руководителем департамента развития e-сommerce продуктов Кристиной Кармазиной и членом правления по вопросам розничного бизнеса Алексеем Шабаном.

«Карточки, депозиты, кредиты — это не банковские сроки. Это то, что помогает людям улучшать жизнь и реализовывать мечты. И сегодня ПриватБанк — крупнейший в Украине. У нас более чем 20 млн клиентов, 10 млн пользователей Приват24, почти 23 тыс. работников. Но главное — то, почему я каждый год с удовольствием прихожу сюда — это более полумиллиона наших юниоров», — сказал Алексей Шабан, общаясь с детьми.

Они с интересом слушали истории успеха ведущих менеджеров, задавали вопросы о работе банка и карьерному росту, а также смогли заглянуть в каждый уголок: побывали в офисах, где трудятся финансисты и программисты, посетили учебный центр и буккроссинг.

Детей интересовало все: они научились пользоваться счетными машинками и проверять купюры на подлинность, увидели, как устроены банкоматы изнутри, побывали в депозитарии и узнали главную тайну — сколько денег находится в хранилище.

Для них также сделали исключение и провели в кабинет председателя правления банка. Дети окунулись в деловую атмосферу, посидев в кресле главного начальника и почувствовав себя настоящими банкирами. Домой ребята разъехались с невероятными впечатлениями и новыми целями. Некоторые из супергероев уже точно знают, кем хотят быть в будущем.

Съезды юниоров в Днепре от ПриватБанка и компании Mastercard стали традиционными. Чтобы получить такую возможность в следующем году, нужно приложить не так уж много усилий. Для этого нужно открыть ребенку карту Юниора от ПриватБанка. Он сможет не только под присмотром родителей совершать покупки, но и учиться финансовой грамотности, принимать решения и нести ответственность. Дети с интересом приобщаются к взрослой жизни, получают больше знаний и приобретают новых друзей.

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