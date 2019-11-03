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Где смотреть онлайн «Аталанта» — «Манчестер Сити»: расписание трансляций матчей Лиги чемпионов
Во вторник, 5 ноября, и в среду, 6 ноября, на футбольных полях Европы будут сыграны матчи четвертого тура групповой стадии Лиги чемпионов. В частности, на стадионе «Сан-Сиро» в Милане (арена в Бергамо не соответствует требованиям УЕФА) сразятся соперники «Шахтера» в группе — итальянская «Аталанта» и английский «Манчестер Сити».
К сожалению, «украинского» противостояния, как и две недели назад, когда «Сити» разгромил гостей из Италии в родных стенах (5:1), болельщики не увидят. Как известно, футболист чемпиона Англии Александр Зинченко, перенесший в Барселоне операцию на колене, продолжает реабилитацию после травмы. А вот другой игрок сборной Украины Руслан Малиновский, признанный лучшим футболистом «Аталанты» в октябре, готов выйти на поле знаменитой арены.
Кстати, букмекеры практически не сомневаются в успехе команды Хосепа Гвардиолы в Италии. К примеру, аналитики авторитетной William Hill ставки на победу «Манчестер Сити» принимают с коэффициентом 1,47, на ничью — 5,0, на выигрыш «Аталанты» — 5,5.
5 ноября (вторник)
Лига чемпионов
«Барселона» — «Славия» 19:55 «Футбол 1»
«Зенит» — «Лейпциг» 19:55 «Футбол 2»
«Боруссия» Д. — «Интер» 22:00 «Футбол 2»
6 ноября (среда)
Лига чемпионов
«Бавария» — «Олимпиакос» 19:55 «Футбол 1»
«Динамо» (Загреб) — «Шахтер» 22:00 «Украина», «Футбол 2»
«Аталанта» — «Манчестер Сити» 22:00 «Футбол 1»
Лига Европы
«Витория Гимарайнш» — «Арсенал» 17:50 «Футбол 2»
Кстати, «ФАКТЫ» проведут онлайн-трансляцию встречи между триумфатором Лиги Европы «Челси» и полуфиналистом прошлой Лиги чемпионов «Аяксом», которая состоится 5 ноября.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что дебютный гол Малиновского не спас «Аталанту» от разгрома в Манчестере.
Фото Getty Images
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