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Культура и искусство

Похудевший на 100 килограммов актер Семчев попал в больницу: что произошло

21:39 3 ноября 2019 712
семчев
Инф. «ФАКТОВ»

Российский актер театра и кино Александр Семчев, недавно похваставшийся ошеломляющей победой над лишним весом, попал в реанимацию. В тяжелом состоянии 50-летний актер был госпитализирован.

Как сообщает Telegram-канал 112, у Семчева 3 ноября случился сердечный приступ, резко упало давление, пациент жаловался на боли в груди. Прибывшая медбригада пыталась стабилизировать состояние актера, но в итоге после бесплодных попыток увезла больного в стационар.

В сентябре Семчев появился на публике, сбросив около 100 килограммов. Семчева избавили от лишнего веса хирургическим путем, так как к 50-летнему возрасту актер весил около 200 кг и страдал от сахарного диабета. Нынешние проблемы с сердцем могли возникнуть из-за усиленных нагрузок в послеоперационный период.

Победа над лишним весом принесла Семчеву неожиданные проблемы. В кино актера приглашали играть «фактурных» персонажей. С той же целью артиста активно звали на рекламные съемки. После резкого похудения Семчев пожаловался, что остался без ролей даже в родном театре им. Чехова.

Фото vokrug.tv

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