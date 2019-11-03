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Похудевший на 100 килограммов актер Семчев попал в больницу: что произошло
Российский актер театра и кино Александр Семчев, недавно похваставшийся ошеломляющей победой над лишним весом, попал в реанимацию. В тяжелом состоянии 50-летний актер был госпитализирован.
Как сообщает Telegram-канал 112, у Семчева 3 ноября случился сердечный приступ, резко упало давление, пациент жаловался на боли в груди. Прибывшая медбригада пыталась стабилизировать состояние актера, но в итоге после бесплодных попыток увезла больного в стационар.
В сентябре Семчев появился на публике, сбросив около 100 килограммов. Семчева избавили от лишнего веса хирургическим путем, так как к 50-летнему возрасту актер весил около 200 кг и страдал от сахарного диабета. Нынешние проблемы с сердцем могли возникнуть из-за усиленных нагрузок в послеоперационный период.
Победа над лишним весом принесла Семчеву неожиданные проблемы. В кино актера приглашали играть «фактурных» персонажей. С той же целью артиста активно звали на рекламные съемки. После резкого похудения Семчев пожаловался, что остался без ролей даже в родном театре им. Чехова.
Фото vokrug.tv
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