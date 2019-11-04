На росТВ признали оккупированный Донбасс частью Украины (видео)

Украина

На российском телевидении в прямом эфире передачи «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» ведущий, зачитывая знатокам вопрос телезрителя, назвал Алчевск, который сейчас неподконтролен украинской власти, территорией Луганской области.

Передача транслировалась по пропагандистскому «Первому каналу» 02.11.2019.

Никто из присутствующих даже не пытался вспомнить так называемую «ЛНР», боевики которой оккупировали город.

Видео в Twitter опубликовал Егор Летов.

Вот и в передаче «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» от 02.11.2019 указали, что Алчевск Луганская область. pic.twitter.com/fw4ro9uicA — Летов Егор (@tiamat007) November 3, 2019

Под роликом появилась ироничная реплика.

Отметим, значительная часть времени на федеральных российских телеканалах посвящена Украине. Вопрос «А что там у хохлов?» не перестает волновать кремлевских пропагандистов. В частности, известный путинский глашатай Владимир Соловьев недавно проговорился, зачем Россия так настойчиво требует от Украины выполнять «формулу Штайнмайера» по Донбассу. Он объяснил зрителям канала, что под видом возвращения Донбасса Кремль добивается развала всей Украины.

А недавно в Киеве видели еще одного российского пропагандиста — гендиректора телеканала «Спас» Бориса Корчевникова, бывшего доверенным лицом Владимира Путина, который якобы приезжал на международный кинофестиваль православного кино «Покров». Возможно, после посещения украинской столицы, на росТВ появятся новые фейки, как и те, которые озвучил в интервью Вышинскому бывший боевик Владимир Цемах, причастный к катастрофе малазийского «Боинга» летом 2014 года.

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