24.65 / 24.93 27.36 / 27.83
Киев: +11
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

На росТВ признали оккупированный Донбасс частью Украины (видео)

7:54 4 ноября 2019 438
команда знатоков
Инф. «ФАКТОВ»

На российском телевидении в прямом эфире передачи «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» ведущий, зачитывая знатокам вопрос телезрителя, назвал Алчевск, который сейчас неподконтролен украинской власти, территорией Луганской области.

Передача транслировалась по пропагандистскому «Первому каналу» 02.11.2019.

Никто из присутствующих даже не пытался вспомнить так называемую «ЛНР», боевики которой оккупировали город.

Видео в Twitter опубликовал Егор Летов.

Под роликом появилась ироничная реплика.

Отметим, значительная часть времени на федеральных российских телеканалах посвящена Украине. Вопрос «А что там у хохлов?» не перестает волновать кремлевских пропагандистов. В частности, известный путинский глашатай Владимир Соловьев недавно проговорился, зачем Россия так настойчиво требует от Украины выполнять «формулу Штайнмайера» по Донбассу. Он объяснил зрителям канала, что под видом возвращения Донбасса Кремль добивается развала всей Украины.

А недавно в Киеве видели еще одного российского пропагандиста — гендиректора телеканала «Спас» Бориса Корчевникова, бывшего доверенным лицом Владимира Путина, который якобы приезжал на международный кинофестиваль православного кино «Покров». Возможно, после посещения украинской столицы, на росТВ появятся новые фейки, как и те, которые озвучил в интервью Вышинскому бывший боевик Владимир Цемах, причастный к катастрофе малазийского «Боинга» летом 2014 года.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Поезд

Туалет-будуар: сеть насмешило новшество в украинском поезде

эвелин польна

Дочь известной российской певицы попала в реанимацию без сознания

рябина

Много снега и морозы: когда в Украине начнется настоящая зима

Вера Брежнева

«Стыдно за вас»: Вера Брежнева в латексе разозлила поклонников (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер