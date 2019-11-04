Уволили «свои»: главному тренеру «Баварии» указали на дверь (фото, видео)

Спорт

После разгромного поражения «Баварии» в матче немецкой бундеслиги на поле «Айнтрахта» (1:5) боссы мюнхенского клуба отправили в отставку главного тренера команды Нико Ковача (на фото). Справедливости ради отметим, что после удаления с поля Жерома Боатенга чемпион Германии с 9-й минуты минуты играл вдесятером.

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По иронии судьбы, именно из стана команды из Франкфурта 48-летний специалист Нико Ковач, родившийся в Западном Берлине в семье хорватских гастарбайтеров, пришел (вместе с родным братом Робертом) в самый титулованный клуб Германии летом прошлого года.

Под руководством экс-игрока и тренера сборной Хорватии «Бавария» выиграла чемпионат, Кубок и Суперкубок Германии. Кроме того, Ковач занял третье место по проценту выигранных матчей в бундеслиге среди всех специалистов, работавших в клубе, исключая исполнявших обязанности. При нем мюнхенцы отпраздновали успех в 66 процентах поединков. Более высокий показатель только у Пепа Гвардиолы (80%) и Карло Анчелотти (73%).

«Думаю, что это решение правильное для клуба в данный момент. Результаты, а также то, как мы играли в последнее время, заставили меня покинуть „Баварию“.

Мы с моим братом Робертом благодарим клуб за последние полтора года. За это время мы выиграли три трофея. Это было хорошее время. Желаю клубу всего наилучшего», — цитирует Нико Ковача официальный сайт ФК «Бавария».

45-летний Роберт Ковач и 48-летний Нико Ковач

К ближайшим матчам против «Олимпиакоса» в Лиге чемпионов и дортмундской «Боруссии» в бундеслиге команду будет готовить ассистент тренера Ханс Флик.

Отметим, что в группе Лиги чемпионов «Бавария» уверенно занимает первое место (5 очков перевеса над «Тоттенхэмом»), а вот в бундеслиге после 10 туров идет лишь четвертой, на четыре очка отставая от «Боруссии» из Менхенгладбаха, на одно — от «Боруссии» из Дортмунда и имея поровну баллов с «Лейпцигом», «Фрайбургом» и «Шальке».

Основным кандидатом на пост нового главного тренера мюнхенского гранда называют экс-наставника «Ювентуса» Массимилиано Аллегри.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Бавария» в Лондоне забила финалисту прошлой Лиги чемпионов «Тоттенхэму» семь мячей.

Фото ФК «Бавария»



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