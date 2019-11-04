Происшествия

Экологическая катастрофа под Херсоном: в Днепре массово гибнет рыба (фото)



Гибель тысячи особей карася, толстолобика, бычка и других видов рыбы зафиксировано у берегов Днепра в Херсонской области. Особенно много мертвой рыбы возле песчаного карьера Херсонского морского торгового порта.

Фотографии экологической катастрофы на своей странице опубликовал председатель Херсонской облгосадминистрации Юрий Гусев. Как сообщил губернатор, он дал поручение своему заместителю Сергею Козырю совместно с областным Департаментом экологии с привлечением природоохранных и правоохранительных органов области немедленно разобраться в ситуации.

Юрий Гусев отметил, что виновные будут привлечены к ответственности для предотвращения подобных ситуаций в будущем.

«В нашей области все должно быть по закону и закон должен быть один для всех», — отметил Гусев.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в середине августа масштабный мор рыбы был зафиксирован в Харькове на Октябрьском водохранилище (река Уды).

А жители оккупированного Донецка сообщали о море рыбы в Кальмиусе. Ситуацию связывали со сбросом в реку токсичных веществ.

«ФАКТЫ» писали также о море рыбы в Каневском природном заповеднике.

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