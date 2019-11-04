Предпринимателей обязали использовать кассовые аппараты: к чему это приведет

Деньги

Недавно президент Владимир Зеленский подписал два принятых парламентом закона, которые касаются не только сотен тысяч предпринимателей, но и миллионов граждан, пользующихся их услугами. Первый — «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг» и фактически дополняющий его — «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно детенизации расчетов в сфере торговли и услуг». Часть положений этих законов вступила в силу сразу после опубликования, часть вступит через полгода, в апреле 2020-го, еще часть — 1 октября 2020-го и 1 января 2021-го. Постепенно использование регистраторов расчетных операций (РРО), то есть кассовых аппаратов, станет обязательным для всего малого бизнеса с оборотом более миллиона гривен в год, включая тех, кто платит единый налог.

Все дополнительные расходы бизнесмены заложат в стоимость своих товаров и услуг

В первую очередь нормы законов касаются физических лиц-предпринимателей (ФЛП) 2, 3 и 4 групп, — то есть всех, чей доход за год превышает 300 тысяч гривен. Такие предприниматели с 1 января 2021 года должны будут использовать кассовые аппараты. Кроме стандартных кассовых аппаратов с бумажными чеками, бизнесмены в качестве их замены смогут использовать планшеты, смартфоны или ноутбуки, на которые необходимо будет установить программное обеспечение (ПО) под названием E-Receipt (электронный чек). Как сообщили в Государственной фискальной службе, на данный момент он работает в тестовом режиме. Завершить его обещают за полгода, то есть до весны 2020-го.

При этом определенные категории представителей малого бизнеса все еще могут обходиться без кассовых аппаратов. В частности, они необязательны для кафе-ресторанов быстрого обслуживания, турагентств, интернет-магазинов, работающих как ФЛП, магазинов автотоваров и секонд-хендов. Однако при этом в законе сказано, что ПО является обязательным для всех предпринимателей, чей доход превышает 1 млн гривен.

«Закон предоставляет субъекту хозяйствования право выбирать, использовать ему классический кассовый аппарат или программный регистратор расчетных операций — в зависимости от его потребностей и финансовых возможностей, — рассказал „ФАКТАМ“ управляющий партнер юридической фирмы „Горецкий и партнеры“ доктор философии в области права Олег Горецкий. — Фискализация расчетных операций, будет проводиться через программные РРО, что позволит легализовать расчетные операции на фискальном сервере контролирующего органа. При использовании РРО невозможно изменить или удалить данные, так как они хранят информацию о расчетных операциях в фискальной памяти и передают отчетные данные в Государственную фискальную службу Украины, поэтому „потеряться“ никак не смогут».

Правда, такие новшества могут дорого обойтись бизнесменам. По подсчетам Государственной регуляторной службы Украины, расходы на администрирование процессов применения регистраторов расчетных операций налогоплательщиками второй и третьей групп единого налога составят около 22,4 млрд грн. Суммарные дополнительные расходы малого бизнеса на обязательное внедрение РРО для плательщиков единого налога второй группы, независимо от вида деятельности и объемов доходов, регуляторная служба оценивает в 11,13 млрд грн. Нетрудно догадаться, что все дополнительные расходы бизнесмены заложат в стоимость своих товаров и услуг.

Не получив чек, можно будет вернуть деньги, уплаченные за товар

Еще одно важное новшество, которое будет введено с 1 октября 2010 года, — так называемый «кешбэк». Но в данном контексте речь идет не о традиционном возврате продавцом части средств от покупки, а о проверке чеков каждым желающим. Теперь покупатель через электронный кабинет вправе проверить подлинность расчетного документа в пункте продажи товаров или услуг. В случае выявления расхождений с налоговой информацией о стоимости товара, потребитель через тот же электронный кабинет формирует жалобу о нарушении и получает право на компенсацию определенной части уплаченной суммы, но только если она больше 850 гривен. Компенсация происходит за счет предприятия, к которому налоговая служба применяет штраф в размере 150% от стоимости неучтенного товара.

«Есть законом установленный порядок проведения расчетных операций с использованием РРО, и факт нарушения норм устанавливается проверкой жалобы от покупателя самой налоговой, — сообщила «ФАКТАМ» финансовый директор платежного агрегатора «Интеркасса» Татьяна Труш. — При этом будут проверять не только правомерность действий продавца, но и документы, предоставленные покупателем. Их будут оценивать на предмет достоверности. Покупатель получает «кешбэк» только после того, как нарушение было доказано. То есть у покупателя нет опции «подать заявление и получить деньги по умолчанию».

Бизнесмены неоднозначно восприняли законодательные новшества, особенно о «кешбэке».

«Введение дополнительного механизма контроля в виде так называемого «кешбэка», когда проверки контролирующими органами субъектов хозяйствования будут проводиться на основании жалоб-обращений потребителей, с последующей компенсацией таким жалобщикам части сумм от взысканных штрафов, несет немалые угрозы, — сообщил «ФАКТАМ» президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах. — Бизнес на фоне отсутствия четких процедур доказательства обоснованности таких жалоб обеспокоен тем, что предложенный механизм контроля даст возможность для манипуляций и злоупотреблений со стороны конкурентов и недобросовестных потребителей. В частности, выдача чека является обезличенной.

Если покупатель, предъявляя товар, будет доказывать, что он приобретен пятью минутами позже или раньше, продавец не сможет доказать, что на самом деле чек был выдан именно этому покупателю не в то время, которое будет указано в жалобе. Особенно рискованно, если покупатель будет требовать выдачу именно бумажного фискального чека и у продавца не будет доказательств направления электронного чека на почту или телефон покупателя.

Также законом не учитывается специфика интернет-торговли, поскольку моменты передачи товара покупателю и получения оплаты от покупателя продавцом не совпадают по времени, отсутствует возможность своевременного предоставления электронного чека продавцом покупателю. Сейчас эти вопросы законодательно не урегулированы", — отметил Кинах.

Также возникает вопрос: если по техническом причинам, например, из-за отсутствия интернета, данные с мобильного устройства не отправлены налоговикам, это является нарушением?

«Закон предусматривает для таких случаев так называемый «план Б», чтобы у предпринимателя было время устранить проблему и не останавливать работу совсем, — сообщила Татьяна Труш. — Но со своими нюансами. Так, если вдруг пропадает интернет, то предприниматель может проводить оффлайн-операции и выдавать электронные расчетные документы в течение 36 часов без связи с сервером ГНС. Но каждому такому оффлайн-чеку нужно присваивать фискальный номер. Номер не случайный, а из диапазона, который заранее был сформирован фискальным сервером, зарезервирован и выдан.

Без зарезервированных фискальных номеров предприниматель не сможет в офлайн-режиме использовать программный регистратор. То есть если нет связи с сервером больше 36 часов или если по какой-то причине нет фискальных номеров, то получается, что предприниматель должен остановить работу и ничего не продавать. Или продавать без чека, за что может последовать наказание.

Этот принцип работает и в случае, если само программное обеспечение дает сбои: пока проблема не будет устранена, никакие расчеты осуществляться не могут", — отметила Труш.

Кстати, в ближайшее время государство передаст в руки частных компаний такие важные объекты, как порты или дороги. Это стало возможным после принятия парламентом нового Закона «О концессии». В частности, речь идет о концессионных проектах морских портов Одессы, Мариуполя, Бердянска и Черноморска.

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