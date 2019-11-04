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СМИ сообщили, что импорт электричества из России увеличился втрое, несмотря на заявление Геруса
Несмотря на недавнее заявление председателя парламентского комитета по вопросам энергетики и коммунальных услуг Андрея Геруса об убыточности поставок из РФ на конец октября — начало ноября, импорт электроэнергии из России в объединенную энергосистему Украины в начале ноября 2019 года увеличился в 3 раза. Как сообщает ExPro, на рынке среднесуточный показатель импорта электроэнергии из РФ в октябре составил 4,12 млн кВт-ч, а 1−3 ноября — увеличился до 12 млн кВт-ч.
В октябре поставки электроэнергии из России в целом составили 128 млн кВт-ч. При этом объемы импорта электроэнергии из Беларуси в течение июля — октября выросли в два раза — с 103 до 215 млн кВт-ч.
По информации ExPro, импорт электроэнергии из России начался с первых дней октября. Поставки по двусторонним договорам стали возможными после внесения изменений в Закон «О рынке электроэнергии» по инициативе главы профильного парламентского комитета Андрея Геруса. Расширение торговли со страной-агрессором было раскритиковано рядом депутатов и СМИ.
16 октября парламентский комитет по вопросам энергетики и ЖКХ одобрил законопроект № 2236−2, которым исключается импорт электроэнергии из России для продажи на рынке по двусторонним договорам, однако такую возможность предлагается оставить для поставок из Беларуси.
3 ноября Герус на своей facebook-странице опубликовал итоги работы рынка электроэнергии, в которых он заявил об убыточности для трейдеров осуществления импортных операций из России и Беларуси. «Последнюю неделю октября импорт был убыточен, поэтому некоторые компании прекратили такой импорт в ноябре. В первые дни ноября импорт также убыточный», — отметил он.
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