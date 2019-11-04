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Новые тренды в маникюре: идеи дизайна (фото)
Самый стильный наряд не будет иметь вида, если ваши прическа, макияж и ногти не в порядке. Самое красивое кольцо на неухоженных руках смотрится невыразительно, в то время как недорогая бижутерия в сочетании с хорошим маникюром может произвести неизгладимое впечатление.
Сегодня стиль — это тренды, тренды, тренды. Конечно, умноженные на вкус и креатив. И без знания трендов быть стильным так же невозможно, как путешествовать на машине без навигатора.
О новых трендах в маникюре «ФАКТАМ» рассказала многократный призер международных чемпионатов по ногтевому дизайну нейл-стилист из Румынии Диана Ипиеску.
— Диана, какие новые цвета и их комбинации предлагает нынешняя осень?
— Если летом мы использовали яркие цвета, то сейчас предпочитаем маникюр в теплых, глубоких, темных цветах. Обратите внимание на бордовые и коричневые тона, будут уместны золотые блестки. Что касается темной палитры, очень красиво смотрятся синий и зеленый.
— Какие дизайны сейчас в моде?
— Ультрамодный дизайн — Bubbly Foam. Это эффект мыльных пузырьков, пены шампанского на ногтях. Причем пузырьки не должны быть одинакового размера. Ценится естественность. Очень эффектно смотрится мраморный дизайн. Также актуальны на ногтях листья и абстрактные узоры, фольга, кристаллы.
— Творческая лаборатория обычно закрыта для глаз посторонних. Как, если не секрет, вы придумываете дизайн для каждой своей клиентки?
— Сначала мы определяемся с цветом. Потом я спрашиваю, какой дизайн ей по душе — минималистичный или сложный. А потом включается воображение. И это всегда интересный процесс. Это творчество!
— Сегодня многие девушки мечтают стать нейл-стилистами. Как вы считаете, почему?
— Ногтевая индустрия находится на подъеме! И осваивать новые техники — очень интересно. К тому же это креативная работа, в которой можно реализовать свои творческие способности. Нейл-арт — это искусство. Знаете, с чего начинается у девушек интерес к профессии нейл-стилиста? Они смотрят видеоуроки и пытаются повторить то, что увидели. Потом начинают ставить перед собой более сложные задачи. Но прохождение профессиональной учебы обязательно! Нейл-стилист должен не только делать красивый дизайн, но и понимать, как растет ноготь, что для него полезно, а что нет. И в этой науке очень много тонкостей и нюансов.
— На что обращать внимание, если вы приходите к мастеру впервые?
— Первый вопрос — вопрос стерилизации инструментов. Второй — квалификация мастера. Он должен уметь делать безупречный маникюр. Красиво смотрится дизайн на идеальных ногтях.
— Как сочетать дизайн с одеждой? В осенне-зимний период это сделать непросто, так как пальто может быть синим, шарф — малиновым, а платье под пальто — горчичного цвета.
— Чем сложнее дизайн ногтей, тем более простой должна быть ваша одежда. И, напротив, если в вашем наряде много оттенков, он украшен каким-то декором, маникюр должен быть не перегруженным деталями.
— Можно ли сочетать дизайн ногтей с дизайном оправы очков?
— Все зависит от вашей фантазии. Почему нет?
— Зима уже не за горами. Какие цвета и дизайны будут модными в зимний период?
— Новогодние рисунки, снежинки, зимний пейзаж — все это будет актуально. Что касается цветовой палитры, будут популярны оттенки красного и синего. Особое место займут индиго, марсала. Блестящие покрытия также будут в моде.
— Какой декор сейчас в моде и что будет модно зимой?
— Сейчас актуальны абстракции и Bubbly Foam. Думаю, что и зимой они будут очень востребованы.
— Многие люди зимой катаются зимой на лыжах. Какой дизайн вы рекомендуете путешественницам, которые отправляются в горы?
— Почему бы не нарисовать лыжницу на склоне? Подойдите к выбору дизайна креативно. Отправляясь в отпуск, выберите смелый дизайн. Рискните, экспериментируйте!
— Как ухаживать за руками, которые подверглись воздействию ветра и мороза?
— Используйте кремы для рук с пометкой SOS, с маслами и питательными ингредиентами. При этом помните об уходе за руками не только в экстренной ситуации, но и в повседневности. Не подвергайте их контакту с агрессивными чистящими и моющими средствами. Используйте для защиты перчатки.
— Как вы считаете, какой маникюр сделает женщину стильной?
— Красный! Также эту миссию выполнит френч. Стильно смотрятся и одноцветные ногти.
— Несколько лет назад в салон красоты на маникюр пришла женщина. Ей было под 90. В прошлом спортсменка, мать выдающегося футболиста. Вспоминаю, как сотрудницы салона восхищенно смотрели ей вслед, когда она сказала, сколько ей лет.
— Знаете, маникюр — визитная карточка каждой женщины, независимо от ее возраста. И чем старше женщина, тем важней иметь ухоженные руки, выглядеть хорошо. И как же это замечательно, когда ею восхищаются юные девушки.
— Вы можете по выбранному женщиной дизайну определить, счастлива ли она?
— По моим наблюдениям, счастливые женщины предпочитают яркую радостную палитру цветов.
— Какой маникюр вы бы предложили королеве?
— Классический, в нюдовых оттенках. Прежде всего он должен смотреться элегантно.
— Какое ваше профессиональное кредо?
— «Никогда не прекращайте развиваться!» Нейл-арт — та сфера, где нельзя отставать от моды. Постоянно появляются новые техники, и их необходимо осваивать, чтобы предложить клиенткам что-то современное, необычное.
— Знаете ли вы случаи, когда красивый маникюр спас любовь?
— Думаю, такой романтический сценарий вполне мог случиться в чьей-то жизни.
— Какой маникюр вы выберете для себя в лучший день своей жизни?
— Френч и стразы.
Ранее о модных тенденциях в маникюре «ФАКТАМ» рассказала призер международного чемпионата по нейл-арту, который недавно прошел в Братиславе, Даниэла Опроаика. По мнению нейл-стилиста, в тренде осенние сочетания цветов и пейзажи.
Фото из альбома Дианы Ипиеску
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