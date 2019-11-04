Деньги

Больше миллиона долларов намерена отсудить у Украины компания AGTG за арест танкера

Швейцарская трейдинговая компания AGTG SA, дизельное топливо которой было заблокировано украинскими правоохранителями на несколько месяцев, намерена отстаивать свои интересы в суде и взыскать убытки с государственных органов за блокировку топлива, которое должно быть поставлено в Румынию. Об этом представитель компании Елена Прохорова рассказала в интервью изданию Oilpoint.

По словам представителя компании, танкер «Мрія» был арестован в нейтральных водах, после чего его отбуксировали к Херсонской нефтеперевалке.

На борту судна находилось 2,5 тысячи тонн топлива, которое должно быть поставлено в румынский порт города Констанцы, однако из-за незаконных действий украинских правоохранителей было заблокировано в Херсоне, из-за чего компания понесла убытки.

По словам представителя AGTG, за каждый день просрочки доставки компания будет вынуждена заплатить получателю топлива 15 тысяч 262 доллара. Топливо компания перегрузила только вчера. Просрочка составила 70 дней, фактически компания оплатит штрафных санкций больше миллиона долларов.

«Если мы не получим защиту в украинских судах по взысканию ущерба, то будем обращаться и в Европейский суд, который однозначно установит здесь нарушение права собственности и присудит компенсацию из украинского бюджета компании AGTG», — уверена представитель компании Елена Прохорова.

5 ноября в Херсоне состоится судебное заседание, на котором будет рассматриваться законность ареста танкера «Мрія».

Судно арестовано по подозрению в посещении оккупированного Крыма в 2015 году, когда оно принадлежало другому владельцу.

По словам представителя компании, следователями СБУ уже установлен перечень лиц, которые в то время были членами команды. Все они граждане РФ. Тогдашнему капитану уже объявлено подозрение. Сейчас команда полностью состоит из украинских моряков, капитан — также украинец.

Юрист компании высказал мнение, что дело вряд ли дойдет до логического завершения из-за несостоятельности обвинения. На запрос компании, откуда у следствия информация о заходах в порты Крыма, следователи сообщили, что информацию им предоставила Администрация морских портов, а у АМПУ, в свою очередь, данные от командования Военно-Морских сил Украины.

После запроса в ВМС юристы компании получили ответ, что у них вся информация передавалась по электронной почте, но из-за ограничений объемов электронной почты вся информация уже утрачена, поэтому они не могут подтвердить или опровергнуть информацию АМПУ.

Компания AGTG SA занимается оптовой торговлей, транспортировкой и доставкой нефтепродуктов и угля в Украину и страны ЕС.

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