Украина

Под Офисом президента проходит акция в память о Екатерине Гандзюк (видео)

В Киеве и других 39 городах Украины проходит акция памяти херсонской активистки Екатерины Гандзюк, которая год назад стала жертвой заказного убийства.

В Киеве активисты пришли под Офис президента Украины с плакатами «Хто замовив Катю Гандзюк?», «Мангер убийца», «Мовчання вбиває» та «Хто вбиває активістів?». Кроме того, на Банковой люди зажгли лампадки в память об активистке.

Они посмотрели документальный фильм о Гандзюк, также перед собравшимися выступил отец Кати, который выразил общее возмущение тем, что преступники до сих пор не наказаны.

Глобальная акция проходит по всей Украине под слоганом «Год без Кати», его участники требуют наказать виновных в нападении на активистку.

Напомним, 31 июля 2018 года на советника мэра Херсона активистку Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома, облив кислотой. Через четыре месяца Гандзюк умерла в киевской больнице из-за полиорганной недостаточности и химических ожогов 30−39% тела.

6 июня 2019 года суд объявил приговор пятерым фигурантам дела Гандзюк. Сергея Торбина приговорили к 6 с половиной годам лишения свободы, Никиту Грабчука — до 6 лет, Владимира Васяновича, Вячеслава Вишневского — до 4 лет, Виктор Горбунов получил 3 года за решеткой. Все обвиняемые признали свою вину.

В настоящее время СБУ в сотрудничестве с Интерполом проводит международный розыск еще одного подозреваемого в организации убийства Гандзюк Алексея Левина.

Следствие называет основной версией мотивов организации убийства херсонской активистки ее деятельность касательно расследований поджога леса и хищения бюджетных средств.

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