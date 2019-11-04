Украина

Найдем и накажем: Зеленский отреагировал на всеукраинскую акцию памяти Екатерины Гандзюк

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на акции «Год без Кати», которые проходят одновременно в 40 городах страны, и, в частности, под стенами его Офиса.

В своем Facebook он пообещал, что все заказчики преступления будут найдены и наказаны.

Напомним, после того, как Генеральная прокуратура сменила прокуроров по делу Гандзюк, следствие установило, что родные подозреваемых в убийстве получали деньги за свое молчание.

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