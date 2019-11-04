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Происшествия

Вооруженное ограбление под Одессой: неизвестные завладели 12 миллионами, введен план «Сирена» (фото)

23:15 4 ноября 2019 117
Автомобиль налетчиков&nbsp;— скрин с видео
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

Вечером в понедельник, 4 ноября, в Одесском регионе правоохранители ввели в действие оперативный план «Сирена». Это связано с дерзким вооруженным ограблением, которое произошло на 24-м километре (от Одессы), на трассе Одесса — Киев, неподалеку от села Дачное.

Конкретнее — у популярного кафе-бара «Родничок» в Беляевском районе Одесской области группа вооруженных неизвестных ограбила жителей Полтавы. Они, по предварительным сведениям, направлялись в Одессу для закупки различных товаров. В основном на известном промтоварном рынке «7-й километр».


*Кафе-бар «Родничок»

По данным информированного источника, трое полтавчан (по другим данным, их было семь человек) остановились возле «Родничка», чтобы перекусить. Вошли в кафе, заказали еду, как вдруг их атаковала группа вооруженных мужчин, подъехавших на микроавтобусе. Выстрелили из пистолета в воздух, вывели под дулом полтавчан, забрали все их вещи, уделив особое внимание рюкзакам с 12 миллионами. После этого злоумышленники изрезали шины авто полтавчан, а сами скрылись на синем микроавтобусе Mercedes. Камера наблюдения зафиксировала автомобиль преступников (на фото в заголовке).

По предварительным данным, грабители направились в сторону Киева, поначалу по встречной полосе. Полиция «идет по следу» этой иномарки. Информацию о ЧП подтвердили в главке Нацполиции.

Характерно, что нападение с ограблением произошло в каких-нибудь 100−150 метрах от стационарного поста полиции.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что вооруженный ружьем мужчина на трассе Киев — Одесса обстрелял джип Mitsubishi Pajero, а через несколько часов совершил разбойное нападение на почту в селе Нерубайское Беляевского района Одесской области. Преступника задержали.

Дерзкое нападение на ювелирный магазин произошло недавно под Тернополем. А в Киеве ювелирный магазин ограбил вооруженный налетчик, скрывавший лицо шарфом.

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