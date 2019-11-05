Коварное тату: девушка ослепла из-за татуировок на глазном яблоке

Мир

Проживающая в Австралии, в штате Новый Южный Уэльс 24-летняя Эмбер Люк ослепла на один глаз после того, как сделала татуировку на глазном яблоке.

Она хотела придать им необычный голубой оттенок, но процедура пошла не по плану, пишет телеканал «360» со ссылкой на New York Post.

Отмечается, что Эмбер Люк уже давно называла себя «Голубоглазый белый дракон», а некоторое время назад решила воплотить это в реальность и придать своим глазным яблокам голубой цвет. Для этого она решилась на татуаж, который едва не лишил ее зрения.

«Я даже не могу описать, на что это было похоже. Когда глаз пронзили чернила, было ощущение, что художник-татуировщик схватил множество осколков стекла и потер мне глаза», — рассказала она.

По словам Люк, мастер слишком глубоко вводил краску ей в глаз, из-за чего серьезно его повредил. В результате у девушки пропало зрение, которое вернулось лишь через три недели. Эмбер отметила, что в ближайшее время не планирует никаких радикальных изменений в своей внешности, но продолжит делать татуировки. Она собирается забить все тело до того, как отметит свое 25-летие.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что один из ассистентов Андрея Шевченко в тренерском штабе сборной Украины по футболу — итальянец Андреа Малдера — поделился на странице в Instagram фото новой татуировки на своем теле. Успех «желто-синих» в недавнем матче с чемпионом Европы Португалией и выход в финальный турнир Евро-2020, похоже, настолько впечатлил специалиста, что тот набил на память герб Украины на фоне желто-синего флага.

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