Спорт

Итальянский помощник Шевченко похвастался тату с гербом и флагом Украины (фото)

Один из ассистентов Андрея Шевченко в тренерском штабе сборной Украины по футболу — итальянец Андреа Малдера — поделился на странице в Instagram фото новой татуировки на своем теле.

Успех «желто-синих» в недавнем матче с чемпионом Европы Португалией и выход в финальный турнир Евро-2020, похоже, настолько впечатлил специалиста, что тот набил на память герб Украины на фоне желто-синего флага.

После триумфа в поединке с португальцами счастливый Андреа Малдера носил Николая Матвиенко по полю «Олимпийского»

Напомним, что 48-летний Андреа Малдера до перехода в штаб сборной Украины работал аналитиком в структуре «Милана».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что знаменитый футболист Златан Ибрагимович сделал татуировку на всю спину.

Фото ffu.ua, Instagram



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