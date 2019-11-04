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Итальянский помощник Шевченко похвастался тату с гербом и флагом Украины (фото)
Один из ассистентов Андрея Шевченко в тренерском штабе сборной Украины по футболу — итальянец Андреа Малдера — поделился на странице в Instagram фото новой татуировки на своем теле.
Успех «желто-синих» в недавнем матче с чемпионом Европы Португалией и выход в финальный турнир Евро-2020, похоже, настолько впечатлил специалиста, что тот набил на память герб Украины на фоне желто-синего флага.
После триумфа в поединке с португальцами счастливый Андреа Малдера носил Николая Матвиенко по полю «Олимпийского»
Напомним, что 48-летний Андреа Малдера до перехода в штаб сборной Украины работал аналитиком в структуре «Милана».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что знаменитый футболист Златан Ибрагимович сделал татуировку на всю спину.
Фото ffu.ua, Instagram
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