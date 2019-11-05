Происшествия

Поймали «на живца»: в лесу под Херсоном три недели всем миром искали грибника-убийцу

Началась эта поистине детективная история с трагедии. 18 октября в Новокаховский отдел полиции обратилась местная жительница — ее 79-летняя бабушка, живущая в другом селе, уже два дня не отвечала на телефонные звонки. Выехав по указанному адресу, полицейские обнаружили женщину мертвой со следами многочисленных побоев.

Под подозрение попал 39-летний мужчина, который помогал бабушке по хозяйству, а теперь исчез.

«По горячим следам» установить, где он находится, не удалось. Спустя несколько дней полицейские узнали, что в одном из сел разыскиваемого видели — он приносил на продажу грибы. И, вероятно, скрывался в Олешковском лесу.

Как сообщил «ФАКТАМ» заместитель начальника полиции Херсонской области Николай Цап, с этого момента начались масштабные поиски в лесу — к ним привлекалось ежедневно с полсотни патрульных роты особого назначения «Херсон» и бойцов Национальной гвардии.

Один из опрошенных местных жителей рассказал, что похожий по описанию человек появляется в селе раз в три дня и приносит грибы под заказ. Полицейские решили брать его «на живца» — заказчиком очередной партии грибов стал оперативник. Вечером в минувшую пятницу злоумышленник в очередной раз вышел из леса продать грибы и был задержан.

Мужчина рассказал полицейским, что в тот трагический вечер он пришел помочь пенсионерке. После того, как управился по хозяйству, предложил бабушке выпить. А когда ужинали, у них произошел скандал, и «помощник» нанес хозяйке больше десятка ударов ножкой от стула. После этого бежал подальше в лес, где и скрывался. Будучи уроженцем одной из западных областей, человек хорошо разбирался в грибах. Он собирал их и раз в два-три дня выходил в села для продажи. Таким образом зарабатывая себе на пропитание и водку.

Задержанному сообщили о подозрении по статье Уголовного кодекса Украины «Умышленное убийство». 3 ноября суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней без права внесения залога.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о другом жутком случае, произошедшем в Фастове Киевской области. Преступник, который представлялся строителем, убил пенсионерку и забрал ее сбережения.

А в Черкассах недавно злоумышленник (якобы работник коммунальной службы) проник в квартиру старушки, избил ее до смерти и забрал свидетельство о праве собственности на квартиру.

«ФАКТЫ» писали также о том, что в Одесской области была задержана женщина, убившая свою пожилую мать кувалдой. ЧП случилось в городе Беляевка.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter