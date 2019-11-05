- 11:56 В России пациентку больницы умыли половой тряпкой: в сеть попало шокирующее видео
- 11:51 «Шахтер» в Лиге чемпионов и финал боксерской суперсерии: расписание спортивных трансляций на 5–10 ноября
- 11:49 Стильная штучка: Настя Каменских показала стройные ножки в мини
- 11:48 СБУ и ГБР устроили обыски в Ужгороде: что об этом известно
- 11:44 Где в Киеве с 5 по 10 ноября будут работать продуктовые ярмарки (адреса)
- 11:40 Кабмин представляет обновленный Бюджет-2020: онлайн-трансляция
- 11:38 Смертельное ДТП под Киевом: в сеть попало видео с места происшествия
- 11:38 Цветные блинчики «Счастливый день»: легкий рецепт, быстро и вкусно
- 11:34 «Прокатили» на капоте: в Киеве девушка поплатилась за собственную беспечность
- 11:25 «Успокоил» плачущего сына: отец до смерти забил 6-месячного ребенка
- 11:21 В Киеве закрывали центральные станции метро: что произошло
- 11:10 «Динамо» (Загреб) — «Шахтер»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
Снова 18: Даша Астафьева восхитила сети необычным образом (фото)
Украинская певица и модель Даша Астафьева, которая часто радует поклонников пикантными снимками, показала необычные фото.
Даша позировала перед камерой в новом образе – строгая девушка с длинными волосами. Но такая Астафьева «в одежде» понравилась поклонникам даже больше.
Звезда Playboy и любимица покойного Хью Хефнера удивила своих фанатов и восхитила.
«Вот знаете, Даша, каждый раз думаешь, что прекрасное не может быть бесконечным, а вы упорно доказываете, что таки может!», «Не сразу узнала! Думала, дочь. Очень молодит этот цвет волос и длина!!», «Крутой образ, молодой девушки, Дашуля, тебе очень идет», «Самая красивая девушка в мире, доказала 101 раз», — пишут поклонники, отмечая, что на этих фото Даше «снова 18».
Напомним, ранее Даша Астафьева показала голую грудь.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Вечером сидит семейная пара, смотрит тихонько телевизор. Вдруг слышат удары в пол от соседа снизу, да такие, что весь дом трясется... Через 10 минут не выдержали, спустились вниз. Сосед открыл двери в каске: — А-а, соседи дорогие, заходите! Обмоем покупку. Я вот тут батут купил...