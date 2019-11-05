Снова 18: Даша Астафьева восхитила сети необычным образом (фото)

Шоу-бизнес

Украинская певица и модель Даша Астафьева, которая часто радует поклонников пикантными снимками, показала необычные фото.

Даша позировала перед камерой в новом образе – строгая девушка с длинными волосами. Но такая Астафьева «в одежде» понравилась поклонникам даже больше.

Звезда Playboy и любимица покойного Хью Хефнера удивила своих фанатов и восхитила.

«Вот знаете, Даша, каждый раз думаешь, что прекрасное не может быть бесконечным, а вы упорно доказываете, что таки может!», «Не сразу узнала! Думала, дочь. Очень молодит этот цвет волос и длина!!», «Крутой образ, молодой девушки, Дашуля, тебе очень идет», «Самая красивая девушка в мире, доказала 101 раз», — пишут поклонники, отмечая, что на этих фото Даше «снова 18».

Напомним, ранее Даша Астафьева показала голую грудь.

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