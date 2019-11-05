«Боруссия» (Дортмунд) – «Интер»: онлайн видео голов матча Лиги чемпионов

Спорт

Во вторник, 5 ноября, в Дортмунде на «BVB Stadion», вмещающем на международных матчах 65 590 зрителей (на поединках бундеслиги — 81 359), пройдет матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе F между местной «Боруссией» и миланским «Интером». Начало поединка — в 22:00 по киевскому времени.

Две недели назад в Милане хозяева одержали победу — 2:0 (Мартинес, 22, Кандреева, 89), ставшую для них первой в нынешнем розыгрыше турнира. Это позволило «интеристи» опередить дортмундцев и выйти на второе место в турнирной таблице благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей.

Отметим, что после очного поединка обе команды провели по три матча в национальных турнирах. Дортмундцы добыли одну победу и одну ничью в бундеслиге, занимая второе место в таблице (в трех очках впереди — одноклубники из Менхенгладбаха), а также успешно преодолели стадию 1/16 финала Кубка Германии. Миланцы же провели три игры в рамках серии А, в которых одержали две победы и один поединок завершили вничью, отставая от лидирующего «Ювентуса» на одно очко.

В прямой трансляции на территории Украины матч покажет телеканал «Футбол 2». За голами поединка в режиме онлайн вы сможете следить на сайте «ФАКТОВ».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Интер» обыграл дортмундскую «Боруссию» и прервал серию из шести матчей без побед в Лиге чемпионов.

Фото Getty Images

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter