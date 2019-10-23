«Интер» — «Боруссия» (Дортмунд): онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Спорт

В среду, 23 октября, на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане, способном вместить чуть более 80 тысяч зрителей, в рамках групповой стадии Лиги чемпионов пройдет поединок между «Интером» и дортмундской «Боруссией» (начало — в 22:00).

«ФАКТЫ» проведут онлайн-трансляцию встречи подопечных Антонио Конте и Люсьена Фавра, за которой вы сможете следить в этой новости.

Слова перед матчем

Антонио Конте, главный тренер «Интера»: «Каждый матч — это словно новый шаг на нашем пути. Помимо результатов, я бы хотел видеть прогресс во всех аспектах. Понимаем, что должны постараться победить. Одновременно осознаем, что встретимся с сильным соперником. Мы должны быть сосредоточены и отдать все силы, чтобы ни о чем не жалеть после финального свистка. Но делать это надо спокойно. Называть предстоящий матч финалом — это немного чересчур. Понятно, это очень важная игра против чрезвычайно сильного соперника, но финалы играются на более поздних стадиях сезона».

Антонио Конте

Марсело Брозович, полузащитник «Интера»: «Я в „Интере“ 3−4 года, но сейчас у нас лучшая команда за все это время. Состав усилили несколько опытных игроков. Теперь необходимо продолжать усердно трудиться и доказывать свои амбиции на поле. Впереди важный и тяжелый матч, мы будем играть перед своими болельщиками и хотим победить».

Люсьен Фавр, главный тренер «Боруссии»: «Несмотря на отсутствие Ройса и Алькасера, у нас хватает глубины состава и мастерства имеющихся футболистов, чтобы все сделать хорошо. Вратарь Роман Бюрки не тренировался вчера, но сегодня уже чувствует себя намного лучше. Сможет ли он сыграть, определимся после заключительной тренировки».

Люсьен Фавр

Юлиан Вайгль, полузащитник «Боруссии»: «У „Интера“ есть хорошие футболисты на каждой позиции, поэтому они и выступают так уверенно в серии А. Миланцы очень опасны в атаке, но в то же время и в обороне играют солидно. Если хотим победить, то завтра надо не транжирить свои моменты».

Положение в группе

В первых двух турах дортмундская «Боруссия» не пропустила ни одного мяча, сыграв дома вничью с «Барселоной» (0:0) и обыграв в гостях чешскую «Славию» (2:0). «Интер», в свою очередь, в компенсированное время избежал поражения в домашнем поединке со «Славией» (1:1), после чего на выезде уступил «Барселоне» (1:2).

Положение команд в группе F: 1. «Боруссия» Д — 4 очка; 2. «Барселона» — 4; 3. «Интер» — 1; 4. «Славия» — 1.

Команды Конте и Фавра в своих чемпионатах

В прошлые выходные подопечные Антонио Конте и Люсьена Фавра провели очередные поединки в национальных лигах. «Интер» в гостевой встрече итальянской серии А оказался сильнее в голевой «перестрелке» с «Сассуоло» благодаря дублям Лаутаро Мартинеса и Ромелу Лукаку — 4:3 (Берарди, 16, Джуричич, 74, Бога, 82 — Мартинес, 2, 71, с пенальти, Лукаку, 38, 45) и, набрав 21 очко, занимает второе место в таблице, отставая от лидера, туринского «Ювентуса», всего на один балл.

В свою очередь «Боруссия» в домашней встрече бундеслиги минимально обыграла одноклубников из Менхенгладбаха — 1:0 (Ройс, 58) и с 15 очками делит третье-пятое места с «Баварией» и «Лейпцигом», на один балл отставая от той же менхегладбахской «Боруссии» и «Вольфсбурга».

Судьи из Англии

Работать на матче между подопечными Конте и Фавра УЕФА доверил судейской бригаде из Англии во главе с отпраздновавшим 20 октября свой 41-й день рождения Энтони Тэйлором, которого совсем недавно мы могли лицезреть в Киеве в качестве главного арбитра на матче отбора Евро-2020 между Украиной и Португалией (2:1).

Ранее этот рефери, работающий на международных матчах с 2013 года, несколько раз пересекался с обоими клубами: в Лиге Европы-2014/2015 зафиксировал домашнюю ничью «Интера» с французским «Сент-Этьеном» (0:0), в следующем сезоне в том же турнире англичанин отработал на матче «ПАОК» (Греция) — «Боруссия» Дортмунд (1:1), а в Лиге чемпионов 2018/2019 — на матче между дортмундцами и мадридским «Атлетико» (4:0).

41-летний Энтони Тэйлор

Состав «Боруссии» дороже на 73 млн евро

По информации авторитетного портала transfermarkt. de, состав «Интера» дешевле стоимости футболистов дортмундской «Боруссии» на 73,2 млн евро (567,3 млн против 640,5 млн).

В пятерку самых дорогих футболистов миланского клуба входят: бельгийский нападающий Ромелу Лукаку (75 млн евро), этим летом перешедший из «Манчестер Юнайтед», словацкий центральный защитник Милан Шкриньяр (60 млн), его коллега по амплуа голландец Стефан де Врий и центральный полузащитник хорват Марсело Брозович (оба — 50 млн), а также аргентинский нападающий Лаутаро Мартинес (40 млн).

Дороже остальных в составе «Челси» стоят: 19-летний английский полузащитник Джейдон Санчо (100 млн), капитан команды полузащитник Марко Ройс, его коллега по амплуа Джулиан Брандт и испанский нападающий Пако Алькасер (все — 50 млн), а также имеющий нигерийские корни швейцарский защитник Мануэль Аканджи (40 млн).

Если «Интер» обыгрывает «Боруссию» в еврокубке, то в итоге выигрывает трофей

Ранее жребий сводил клубы в европейских турнирах дважды. В полуфинале Кубка чемпионов-1963/1964 «Интер» оказался сильнее по сумме двух матчей (0:0 в Дортмунде и 2:0 в Милане) и впоследствии выиграл первый почетный трофей в своей истории (в 1965-м и 2010-м добавив к нему еще два). Второй раз команды встречались в четвертьфинале Кубка УЕФА-1993/1994, обменявшись гостевыми победами (3:1 в пользу «Интера» в Дортмунде и 2:1 в пользу «Боруссии» в Милане) — и вновь итальянский клуб прошел дальше, после чего выиграл еврокубок.

Стадион «Джузеппе Меацца»

Арена была построена в далеком 1925 году, после чего дважды реконструировалась — в 1956-м и в 1990-м. Вмещает 80 018 зрителей и является домашней ареной для двух непримиримых соперников — «Милана» и «Интера». Примечательно, что в день матчей «Милана» стадион носит название «Сан-Сиро», когда же хозяин поединка «Интер», арена уже именуется «Джузеппе Меацца» в честь легендарного нападающего команды 1920−1940-х годов.

80-тысячный "Джузеппе Меацца", он же "Сан-Сиро"

Не так давно руководители клубов пришли к выводу, что стадион устарел, и решили совместно построить новую арену. В июле этого года был представлен проект новой арены под условным наименованием Scala del Calcio, которая будет расположена в том же районе, что и старый стадион, и будет вмещать 60 тысяч зрителей. Впрочем, дата начала работ пока что не называется, поскольку в 2026 году Милан и Кортина Д'Ампеццо примут зимнюю Олимпиаду, и «Сан-Сиро» является ареной, на которой пройдет торжественное открытие Игр.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть прямую трансляцию встречи «Интер» — «Боруссия» (Дортмунд).

Фото Getty Images, ФК «Интер», ФК «Боруссия» Дортмунд

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