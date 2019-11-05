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Стиль жизни

Цветные блинчики «Счастливый день»: легкий рецепт, быстро и вкусно (фото)

11:38 5 ноября 2019 80
разноцветные блины
Ольга СМЕТАНСКАЯ, «ФАКТЫ»

Вкусные блинчики — радость для всей семьи. Ими с удовольствием лакомятся и взрослые, и дети. А если блины необычные, это обязательно вызовет восторг.

Рецептом свекольных блинчиков с «ФАКТАМИ» поделилась кулинар из Молдовы Вероника Чокинэ.

— Приготовить свекольные блинчики несложно, — говорит Вероника Чокинэ. — Вот рецепт.

Свекольные блинчики

Для приготовления понадобятся: 8 яиц, литр молока комнатной температуры, щепотка соли, 2−3 столовые ложки сахара, 10 полных столовых ложек муки, 10 чайных ложек растительного масла, по желанию — ванилин.

Свежий свекольный сок добавляется в готовое тесто. От его количества зависит насыщенность оттенка блинчиков.

В большой миске смешать яйца с сахаром и солью, затем постепенно влить молоко и снова перемешать. Постепенно добавляем муку, вымешивая тесто до консистенции жидкой сметаны. Влить в тесто растительное масло (по желанию вместо растительного можно добавить сливочное растопленное масло или по половине порции каждого). Тщательно перемешать и оставить на 15 минут. Затем хорошо разогреть смазанную маслом сковороду. Несколько капель масла нужно добавить только перед выпеканием первого блинчика. При помощи половника наливать тесто в центр сковороды и, поворачивая ее, распределять по всей поверхности. Обжаривать блинчики с обеих сторон.

— Вместо сока свеклы можно использовать сок морковки, тогда блинчики получатся ярко-желтыми, — уточняет Вероника Чокинэ. — Для маленьких сладкоежек блинчики смажьте медом или сгущенкой и сверните в рулетики.

Ранее Вероника Чокинэ рассказала «ФАКТАМ», как приготовить в домашних условиях вкусные картофельные чипсы.

А рецептом пышных и ароматных пончиков с «ФАКТАМИ» поделилась кулинар из Узбекистана Лилия Ким.

Фото из альбома Вероники Чокинэ

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