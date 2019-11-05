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Где в Киеве с 5 по 10 ноября будут работать продуктовые ярмарки (адреса)

В Киеве с 5 по 10 ноября во всех районах будут работать продуктовые осенние ярмарки. Свою продукцию предложат предприниматели, представители мелких агрохозяйств, перерабатывающих предприятий и фермеров. Горожане смогут купить овощи, фрукты, мед, а также бакалею, яйца, кондитерские изделия, мясо-молочные продукты, рыбу и многое другое. Обычно ярмарки открыты до 16:00.

5 ноября (вторник) ярмарки проходят:

в Голосеевском районе — на проспекте Науки, 88, улице Владимирской, 80−86а;

в Дарницком — на улице Е. Харченко, 41−47, на проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»), на пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина;

в Деснянском — на улице Электротехнической (от заправки WOG — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки Shell; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»);

в Днепровском — на улице Ивана Микитенко, 21−27;

в Печерском — на улице Московской, 31/33;

в Подольском — на улице Оболонской, 23−35;

в Святошинском — на улице Гната Юры, 5;

в Шевченковском районе — в проезде возле сквера в пределах улиц Олеся Гончара, 65а и Богдана Хмельницкого, 94, на улицах Бульварно-Кудрявской, 2−4, Ружинской, 16−18 (возле сквера).

6 ноября (среда) распродажи состоятся:

в Голосеевском районе — на Стратегическом шоссе (между проспектом Науки и улицей Малокитаевской), улице Демиевской, 45−47;

в Дарницком — на пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина (Ильича), на улице Анны Ахматовой, 31, проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»);

в Деснянском — на улице Электротехнической (от заправки WOG — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны — от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки Shell; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»);

в Днепровском — на проспекте Соборности, 2−20;

в Печерском — на улице Б. Васильковской (в пределах улиц Ежи Гедройца и Ковпака);

в Подольском — на проспекте Правды, 5−11.

7 ноября (четверг) покупателей ждут в районах:

в Голосеевском — на улицах Новопироговской, 25, Ковпака (между улицами Большой Васильковской и Антоновича), Ломоносова (между улицами Стельмаха и Маричанской);

в Дарницком — на проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»), пересечении улиц Чубинского и Пасхалина, на улице Е. Харченко, 41−47;

в Деснянском — на улице Электротехнической (от заправки WOG — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны — от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки Shell; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»);

в Днепровском — на бульваре Перова, 8−10, проспекте Генерала Ватутина, 12а;

в Печерском — на улице Московской, 31/33;

в Подольском — на улице Оболонской, 23−35;

в Святошинском — на улице Г. Юры, 5.

8 ноября (пятница) выездная торговля намечена:

в Голосеевском районе- на проспекте Голосеевском, 116, проспекте Академика Глушкова, 25−53;

в Дарницком — на проспект Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»), на пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина, на улице А. Ахматовой, 31;

в Деснянском — на улицах Электротехнической (от заправки WOG — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны — от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки Shell; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»);

в Днепровском — на улицах Гродненской, 1/35−17а, Алма-Атинской, 64−74;

в Печерском — в переулке Виноградном, 4−6, пересечении улиц Леонида Первомайского и Мечникова;

в Подольском — на улице Полковой, 72;

в Соломенском — на улицах Козицкого (между улицами Ереванской и Уманской), Керченской (в пределах улиц Донецкой и Мартиросяна);

в Шевченковском — на улицах Бульварно-Кудрявской, 2−4, Рижской, 1, Деревлянской, 16−20, в пределах улицы Гончара, 65а и Б. Хмельницкого, 94, на улице Ружинской, 16−18 (возле сквера).

9 ноября (суббота) сельхозярмарки запланированы:

в Голосеевском районе — на улицах Голосеевской, 4−10, Паньковской;

в Дарницком — на улице Ревуцкого, пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина, проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»);

в Деснянском — на улицах Кубанской Украины (между улицей Волкова и проспектом Лесным), Закревского (между проспектом Маяковского, 2а и улицей Драйзера); Электротехнической (от заправки WOG — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны — от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки Shell; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»);

в Днепровском — на улице В. Нестайко (рядом с почтамтом «Левобережный»);

в Оболонском — на улице П. Калнышевского, 1−5;

в Печерском — на улицах Катерины Билокур и Генерала Алмазова, 6.

в Подольском — на проспекте С. Бандеры (возле Куреневского парка);

в Святошинском — на улице Григоровича-Барского, 7;

в Соломенском — на улице Героев Севастополя, 42 (в пределах улиц Михаила Донца и Героев Севастополя. 35а);

в Шевченковском районе — на улице Богдана Гаврилишина, 1−17.

10 ноября (воскресенье) сельхозраспродажи предусмотрены по адресам:

в Голосеевском районе — на улице Маршала Конева (в пределах улиц Ломоносова и Василия Касияна);

в Дарницком — на пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина, проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»);

в Деснянском — на улице Электротехнической (от заправки WOG — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны — от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки Shell; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»);

в Днепровском — на улице Сулеймана Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской);

в Печерском районе — на улице Джона Маккейна (в пределах улиц Иоанна Павла II и Чигорина);

в Шевченковском — на улице Татарской, 32−38.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что вскоре в Украине подорожает гречка. Крупа в обычных полиэтиленовых пакетах зимой будет стоить 32−33 грн за килограмм.

Другие прогнозы по ситуации на продовольственном рынке Украины читайте в статье «ФАКТОВ» «Гречка и сахар резко подорожают: сколько будут стоить продукты первой необходимости».

Напомним, что рекордсменом по росту цены в сезоне-2019 стал картофель. Его розничная цена в июле-августе достигала 20—22 грн за килограмм.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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